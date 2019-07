Raisiontien alikulkusillan korjaustyöstä haittaa liikenteelle

Raisiontien alittava kevyen liikenteen väylä on suljettu Pappilanpolun alikulkusillan korjauksen ajaksi. Korjaustyö alkoi tänään ja jatkuu arviolta marraskuuhun saakka. Kevyt liikenne ohjataan kulkemaan Kirkkoväärtinkujan ja Ihalantien suojateiden kautta. Raisiontiellä on työmaan kohdalla 30 km/h nopeusrajoitus ja yksi ajokaista on suljettuna molempiin ajosuuntiin. Paikalla on liikenneopasteet ja liikenteen seassa liikkuu työkoneita.

Otsikkoa muokattu 14.08