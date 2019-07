Päällystystyöstä merkittävää haittaa liikenteelle Satakunnantiellä tiistaista alkaen

Huomenna tiistaina Satakunnantiellä alkava päällystystyö aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle 11.7. saakka. Töitä tehdään Lukkosepänkadun ja Suikkilantien välillä.

Osa ajokaistoista on suljettuna ja osa kavennettu. Paikkalla on liikenteenohjaajat ja haittaa on molemmissa ajosuunnissa. Päivittäinen työaika on kello 10–20 ja työn arvioidaan kestävän torstai-iltaan saakka. Liikenteen seassa liikkuu työkoneita.