Kakolan funikulaari pysyy toistaiseksi suljettuna yleisöltä. Turun kaupungin tiedotteen mukaan suurin osa funikulaarin ongelmista on saatu ratkaistua. Testiajoja kuitenkin jatketaan, kunnes paras mahdollinen varmuus on saavutettu.

Funikulaaria vaivanneita haasteita on ratkottu viime viikolla. Laite toimii, ja oviin sekä erilaisiin sensorien toimintaan liittyviin häiriöihin uskotaan löytyneen syyt ja ratkaisut. Osa sensoreista on korvattu uusilla ja niiden mittarajoja on säädetty.

Hissin tiedonsiirtoon liittyvissä parametreissä tai asennuksissa on kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä, joita tällä hetkellä selvitetään. Funikulaari jatkaa siis testiajossa, kunnes tiedonsiirtoon liittyvät häiriöt on saatu ratkaistua.

– Funikulaari olisi ollut mahdollista avata käyttöön maanantaina, mutta liikennöintiä olisi jouduttu tekemään valvottuna normaalia lyhyemmällä toiminta-ajalla. Tämä olisi ollut mahdollista, koska laitteistotoimittajan edustaja on Turussa tämän viikon, kertoo projektijohtaja Janne Laine tiedotteessa.

– Haluamme kuitenkin, että laite toimii täysin ilman pysähdyksiä ja sovittujen aukioloaikojen mukaisesti. Tästä syystä olemme pyytäneet laitteistotoimittajaa poistamaan vielä olemassa olevaan häiriöön liittyvät epävarmuustekijät ennen kuin laite avataan uudelleen käyttöön.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran, kun laite avataan jälleen käyttöön.

Yle kertoi aiemmin maanantaina rinnehissiä aamulla huoltamassa olleen Leitnerin edustajan kertoneen, että funikulaarin kyytiin saattaa päästä tiistaina.

Turun Sanomat uutisoi viime torstaina funikulaarin epäonnen viikoista. Funikulaari otettiin käyttöön 24.5. Sunnuntaihin mennessä yli kuusi viikkoa vanha rinnehissi oli kulkenut normaalisti 18 päivänä, osan päivästä kuutena päivänä ja ollut paikallaan 21 päivänä.

