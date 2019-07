Poliisi tutkii murhan yritystä Turussa – tekotapa erityisen raaka ja julma

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi perjantaina 60-luvun alkupuolella syntyneen naisen todennäköisin syin epäiltynä murhan yritykseen.

Rikos tapahtui yksityisasunnossa Turussa keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

Teko on poliisin tiedotteen mukaan tehty eriyisen raa'alla ja jumalla tavalla. Uhri on sairaalahoidossa. Hänen tilansa on kriittinen.

Tutkinnallisista syistä poliisi ei kommentoi tapausta tässä vaiheessa tarkemmin.