Helpotusta huutavaan hätään – Turun kaduille kaksi uutta yleisövessaa jokirantaan ja Kupittaalle

Turun kaupunki on hankkinut kaksi uutta yleistä vessaa keskusta-alueelle. Uudet yleisövessat sijaitsevat Kupittaan puistossa ja Forum Marinumin vieressä jokirannassa. Niihin on esteetön kulku. Yhteensä yleisiä vessoja on Turussa nyt viisi.

– Yleisövessoista on ollut Turussa huutava pula ja se on ollut jokakesäinen ongelma. Nyt olemme vihdoin saaneet hiukan helpotusta asiaan, iloitsee valvontainsinööri Kirsi Kuisma kaupunkiympäristötoimialalta.

Kupittaalla wc-tilat ovat jo avattu. Forum Marinumin viereen vessat avataan heinäkuun aikana.

Molemmissa uusissa vessoissa on kaksi helppokäyttöistä wc-tilaa. Toinen wc-tiloista on mitoitettu liikuntaesteisille ja tilasta löytyy myös hälytysnappi, josta menee tieto vartiointiliikkeelle ongelmatilanteessa.

Oranssi-harmaiden vessijen ulkoasun visualisoinnissa on huomioitu sijainti liikennepuiston ja merimuseon läheisyydessä. Visualisoinnin on tehnyt mainostoimisto Drama Queen.

Kupittaan vessat siivotaan kaksi kertaa päivässä ja Forum Marinumin vessat kerran päivässä.

Siivouksen määrää tullaan tarkastelemaan käytön ja kokemuksen mukaan. Wc-tilojen on tarkoitus olla ja pysyä siistinä, jotta ne olisivat mahdollisimman mukavat käyttää. Yleisövessat ovat maksuttomia ja niitä voi käyttää kesäaikaan kello 7–02 ja talvisaikaan, lokakuun alusta huhtikuun loppuun kello 7–23.