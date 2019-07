Sinilevähavaintojen määrä kasvanut maltillisesti Lounais-Suomessa

Sinilevähavaintojen määrä on kasvanut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla Lounais-Suomessa. Vakioseurantapaikoilta tulleiden havaintojen sinilevämäärät ovat kuitenkin pääosin pysyneet vähäisinä.

Voimakas tuuli on sekoittanut vesistöjä, mikä ehkäisee sinilevälauttojen muodostumista. Tuulet voivat kuitenkin kerryttää sinilevää rannoille ja lahdenpohjukoihin.

Merialueilla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurantapaikkojen levähavainnot ovat pysyneet vähäisinä. Sinilevää on edelleen havaittu vähäisesti Korppoon Korpoströmissä, Paraisilla Nauvon Seilissä sekä Rauman edustalla Otanlahdella.

Tällä viikolla uusina havaintoina vakioseurantapaikoilla on tavattu vähän sinilevää Uudenkaupungin Iso Marjakarilla sekä Kemiönsaaren Genbölen uimarannalla. Genbölen uimarannan lahdelle on myös kirjattu kuluvan viikon aikana kansalaishavaintoja niin runsaasta kuin erittäin runsaasta sinilevämäärästä.

Lisäksi Nauvon Pappilanlahteen on kirjattu viikonloppuna vähäinen sinilevähavainto sekä Nauvon Berghamnissa on havaittu hieman sinilevää. Näistä levähavainnoista huolimatta tämänhetkinen sinilevätilanne merialueilla on kuitenkin rauhallinen ja ajankohtaan nähden tavanomainen.

Sisävesien vakiohavaintopaikoilla sinilevätilanne on pysynyt maltillisempana kuin tähän aikaan yleensä. Köyliönjärven Yttilän Ottassa on havaittu vähäisesti sinilevää ja Salon Kiskon Kirkkojärvellä sinilevämäärä on pysynyt runsaana. Littoistenjärven Järvelän uimarannalta otetussa näytteessä on todettu olevan vähän sinilevää. Havaittu Dolichospermum-sinilevälaji voi runsaana esiintymänä olla myrkyllistä.