Katoamisilmoitukset pitävät poliisin kiireisenä kesällä – osaatko toimia, jos kohtaat harhailevan muistisairaan tai läheisesi katoaa?

Kesäkuukausien aikaan poliisi tiedottaa ahkerasti kadonneista suomalaisista. Eniten poliisi etsii kotoaan kadonneita muistisairaita, vanhuksia ja lapsia.

Pelkästään Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toiminta-alueella on viimeisen kuukauden aikana ollut 29 kadonneisiin vanhuksiin liittyvää tehtävää.

Myös Lounais-Suomessa kadonneita etsitään kovalla tahdilla. Poliisi kertoi viimeksi eilen ihmisen etsinnöistä Kemiönsaarella. Mies löytyi vapaaehtoisen pelastuslaitoksen avulla.

Kadonneet muistisairaat löydetään usein, kun esimerkiksi lähialueella partioinut poliisipartio tai sivullinen ohikulkija on huomannut harhailevan tai sekavasti käyttäytyneen vanhuksen. Jos kadonneesta vanhuksesta on ilmoitettu hätäkeskukseen, on heidät löydetty usein viranomaisyhteistyönä ja vapaaehtoisten etsijöiden avulla.

Tyypillisesti katoamiset tapahtuvat kotoa, sairaalasta tai hoitokodista.

– Meillä on ollut tapauksia, joissa vanhus on saattanut liikkua hyvinkin pitkän matkan sekavan oloisena, eivätkä ohikulkijat ole soittaneet hätäkeskukseen. Ihmisten tulee ottaa huomioon ja tiedostaa, että sekavan oloisista ulkona harhailevista vanhuksista tulee ilmoittaa hätäkeskukseen, painottaa ylikomisario Jussi Huhtela tiedotteessa.

Poliisi painottaa, etteivät katoamiset ja niihin puuttuminen koske ainoastaan muistisairaita tai vanhuksia. Ilmoitus- ja auttamisvelvollisuus koskee myös erityisesti pieniä lapsia.

– Ihmiset tuntuvat olevan varsinkin kaupunkialueella kovin arkoja kysymään yksin kulkevalta pieneltä lapselta mihin tämä on menossa ja missä hänen vanhempansa ovat. Lapset ja muistisairaat vanhukset eivät pysty huolehtimaan samalla tavalla itsestään, ja kesäkuukausinakin yöt voivat olla hyvin kylmiä, puhumattakaan esimerkiksi vesistöjen vaaroista, ylikomisario huomauttaa.

Entäs sitten, jos oma perheenjäsen tai läheinen katoaa?

Ennen katoamisilmoituksen tekemistä tulee varmistaa, ettei henkilö ole mennyt sukulaisten tai ystävien luo, kesämökille tai muuhun tuttuun paikkaan.

Jos henkilö on kadonnut ennekin, tulee ensimmäisenä tarkistaa paikka, josta hän löytyi viimeksi. Myös lähialue kannattaa tarkastaa hyvin, samoin kuin lähistön sairaalat ja terveyskeskukset.

Tutkimusten mukaan kadonnut on useissa tapauksissa löytynyt varsin läheltä kotiaan tai sitä paikkaa, josta henkilöstä on tehty viimeiset havainnot.

Jos kadonneella on käytössään uudehko älypuhelin, siinä on käytännössä aina oma gps-pohjainen paikannussovellus, kuten Find my iPhone tai Samsung Dive. Monet ovat myös antaneet sosiaalisen median sovelluksille, kuten Facebookille tai Snapchatille oikeuden jakaa sijaintiaan laitteen ollessa internet-yhteydessä. Sovellusten avulla kadonneen sijaintia voidaan yrittää selvittää.

Terveysalalla saatetaan kuitenkin kieltäytyä antamasta tietoja vaitiolovelvollisuuteen vedoten.

Poliisi vastaa kadonneen henkilön etsinnästä sisämaassa ja sisävesialueilla. Merellä etsinnästä vastaa rajavartiolaitos.

Jos on syytä epäillä, että kadonnut henkilö on rikoksen uhri, hengenvaarassa tai kyvytön huolehtimaan itsestään, tulee ilmoitus tehdä soittamalla hätänumeroon. Lisäksi jos kadonneen epäillään joutuneen onnettomuuteen, etsinnät käynnistetään välittömästi.

Etsintöjen käynnistämiseen vaikuttaa myös säätila.

Jos kadonnut jää välittömistä etsintätoimista huolimatta löytymättä, hänestä tulee tehdä virallinen katoamisilmoitus paikallisella poliisilaitoksella. Mukaan poliisilaitokselle tulee ottaa tuore valokuva kadonneesta. Poliisi tarvitsee kadonneen henkilötiedot, tuntomerkit ja tiedot hänen mahdollisesti käyttämästään kulkuvälineestä.

Etsintä helpottuu, jos poliisi saa tietoa myös kadonneen taustasta, mielentilasta, suunnitelmista, rahavaroista ja muista varusteista.

Jos katoamistarina saa onnellisen lopun ja kadonnut löytyy tai tulee omatoimisesti kotiin, tulee siitä ilmoittaa välittömästi poliisille. Ilmoitus löytymisestä tulee tehdä samalle taholle minne myös katoamisilmoitus on tehty, eli joko poliisilaitokselle tai hätänumeroon.