Turkulaisyritykselle yli miljoonan dollarin tutkimusrahoitus Yhdysvaltain puolustusministeriöltä

Turkulaisyritys Medicortex Finland Oy saa 1,1 miljoonan dollarin tutkimusrahoituksen Yhdysvaltain puolustusministeriöltä. Rahoituksen on myöntänyt Yhdysvaltain armeijan lääketieteellisestä tutkimuksesta ja lääkinnällisestä huollosta vastaava United States Army Medical Research and Materiel Command. Taustalla on Yhdysvaltain kongressin tukema sotilasvammojen tutkimusohjelma.

Rahoituksella yhtiö jatkaa ProbTBITM -aivovammatestin kliinistä kehitystyötä. Testin avulla voidaan helposti todeta lievä aivovamma ja aivotärähdys, ja testiä voivat käyttää sotilaslääkintähenkilöstö, ensivasteen toimijat ja terveydenhuollon ammattilaiset.

– Myönnetty rahoitus on merkittävä tunnustus meidän teknologiallemme. Tietojemme mukaan Medicortex Finland Oy on ensimmäinen suomalainen yritys 12 vuoteen, joka saa USA:n puolustusministeriön tutkimusrahoitusta – mikä todella asettaa Medicortexin eturintamaan, toteaa tiedotteessa Medicortexin toimitusjohtaja, tohtori Adrian Harel.

– Olemme erittäin mielissämme saamastamme rahoituksesta, joka mahdollistaa seuraavan askeleen laajamittaisemman kliinisen osoituksen keräämisen tuotekehityksemme tueksi, sanoo puolestaan Medicortexin hallituksen jäsen Tom Palenius.