Lounaspaikka: Gunnarin kesälounas tarjoaa lähiruuan makuja

Uudistunut Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone avautui kolme kuukautta sitten ja samalla alkoi myös hotellin katutasossa sijaitsevan ravintola Gunnarin tarina. Gunnarin, kuten koko hotellin, uusi ilme henkii hotellin alkuvuosia eli 1920-luvun tyyliä, mutta modernilla tavalla.

Gunnarin sisustuksessa on käytetty tummia sävyjä, puuta ja kullan kimallusta. Paikallisuus ja kierrätys näkyvät sisustuksessa mielenkiintoisella tavalla. Ravintolasalin Chef’s sharing table on valmistettu Porthaninpuistosta kaadetusta vuorijalavasta. Jalopuun istutti erään Apteekkarin rouva, vuonna 1832, maisemoittamaan ja antamaan kauneutta silloiselle Aurajoen penkereelle. Samaa puuta löytyy myös menuista, joissa on käytetty myös teollisuuden ylijäämänahkaa.

– Turun Seurahuoneen kivijalkaan suunniteltiin uniikki ravintola, jota ei monisteta muualle vaan se sopii juuri tähän tiettyyn hotelliin. Gunnar on tyylikäs, mutta rento sharing-ravintola, jossa asiakkaat pystyvät itse vaikuttamaan illalliseen valitsemalla omat annokset tai jaettavat annokset. Suosituin ruokatuotteemme on jaettava Gunnarin menu kahdelle, ravintolapäällikkö Sami Kivirinta sanoo.

Riitta Salmi Ravintola Gunnarin kesälounas sisältää alku- ja pääruuan.

Uniikkius näkyy myös raaka-aineissa, tuotteissa ja tavassa tehdä ruokaa. Gunnarin ajatuksena on hyödyntää kuuden lähituottajan raaka-aineita, jotka ovat olennainen osa Gunnarin ruokatuotteita. Lampaanliha tulee Sikka Talun lammasfarmilta, hunaja Tammirauman hunajatilalta, juurileipä M Bakeryltä, yksilöllistä olutta Kuninkaantien panimosta, kalaa Airistolta kalastaja Hannu Lahtoselta ja versoja, yrttejä sekä salaatteja Kotipellon puutarhasta.

Gunnar on ollut avoinna vasta kolme kuukautta, mutta Kivirinnan mukaan jo tuossa ajassa on ollut havaittavissa, että asiakkaat arvostavat suomalaista ruokaa ja lähituotteita.

– Asiakkaat ottavat tänä päivänä selvää ja ovat kiinnostuneita ruuasta ja sen alkuperästä. Moni valitsee mielellään kotimaisia vaihtoehtoja.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Gunnarissa on 80 asiakaspaikkaa. Pöytiin tarjoiltava lounas sisältää tavallisesti kolme erilaista alku- ja pääruokaa. Lounas on jaksotettu kolmeen eri pakettiin ja kolmeen viikkoon eli samaa lounasta on tarjolla aina yhden kokonaisen viikon ajan.

Alkuruuaksi on esimerkiksi keittoa, salaattia ja bruschettaa. Lämpimissä ruuissa tarjolla on liha-, kala- ja kasvisvaihtoehtoja. Jälkiruokaa saa lisämaksusta. Jälkiruokalistalta löytyy kolme vaihtoehtoa: Gunnarin porkkanakakku, ranskalainen suklaaruukku sekä sponge cake ja mansikoita.

– Buffeen sijaan meillä on tarjolla lautasannoksia, jolla pystymme paremmin vaikuttamaan esimerkiksi ruuan menekkiin ja minimoimaan hävikkiä. Samalla pystymme pitämään laadun korkealla, Kivirinta sanoo.

Riitta Salmi Gunnar sijaitsee Humalistonkadulla Turussa.

Lounaalla suosittuja ovat olleet keitot ja kalaruuat. Erityisesti vaaleat kalat, siika ja kuha, tekevät aina hyvin kauppansa.

Gunnarin lounas jäi tauolle juhannuksena ja kesän ajan arkisin tarjolla on kesälounas, joka sisältää alku- ja pääruuan. Lounasta voi nauttia myös Gunnar Backyardilla eli kesäpihalla.

Testipäivänä tarjolla oli alkuruuaksi fetasalaattia ja pääruuaksi ylikypsää possun kylkeä, paahdettuja perunoita, grillikasviksia ja bearnaise-kastiketta. Annokset olivat kauniita ja sopivan kokoisia. Jo yksin kulhossa tarjoiltu fetasalaatti olisi vienyt pienemmän nälän. Suolaiset sattumat ja makeahko balsamico-kastike toivat kivasti makua perussalaattiin.

Pääruuan raaka-aineet olivat mukavan yksinkertaiset, ja maut tulivat hyvin esille. Paahdettu peruna oli maistuva ja virkistävä perunavaihtoehto, ja porsaanliha oli kypsytetty ihanan mureaksi ja suussa sulavaksi. Lounaan jälkeen olo oli niin täysi, että jälkiruuan testaaminen jäi harmi kyllä seuraavaan kertaan.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.