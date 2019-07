Jymy-jäätelöiden valmistaja ei aseta tavarantoimittajille sosiaaliseen vastuuseen liittyviä vaatimuksia

Samuel Nyroos

Yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva Finnwatch ry on selvittänyt Suomessa myytävien jäätelöiden sosiaalista vastuullisuutta.

Jäätelövalmistajille lähetetyssä kyselyssä selvisi, että auralaisen Suomisen Maito Oy:n Jymy-jäätelöiden ihmisoikeusriskejä sisältäviä raaka-aineita ovat yrityksen mukaan sokeri, vanilja, kookos ja kaakao.

Jymy-jäätelöiden määrältään merkittävin riskiraaka-aine on kookos. Jymyn käyttämä kookosöljy on filippiiniläistä alkuperää, ja yrityksen tavarantoimittajan mukaan kookosöljy on KRAV-sertifioitu. Ruotsalainen KRAV kattaa useista luomu-sertifioinneista poiketen myös joitakin sosiaalisen vastuun kysymyksiä, kuten esimerkiksi järjestäytymisenvapauden vaalimisen ja pakkotyön kiellon.

Myös Jymy-jäätelöissä käytetty brasilialainen ruokosokeri on yrityksen sokeritoimittajan mukaan KRAV-sertifioitu.

Yritys hankkima kookoskerma tulee Filippiineiltä tai Sri Lankasta. Jymy ei kuitenkaan toimittanut Finnwatchille tietoa kookoskerman sosiaalisen vastuun valvonnasta eikä sillä ole vastuullisuussertifikaattia.

Suklaata Jymy hankkii Original Beansin kautta. Sen valmistukseen käytetty kaakao tulee Kongosta. Original Beans kertoo verkkosivuillaan maksavansa tuottajille kaakaosta huomattavasti maailmanmarkkinahintoja sekä Reilun kaupan takuuhintaa korkeampaa, vakiosuuruista hintaa.

Raaka-aineiden hankinnassa luomuun panostava Jymy kertoo pitävänsä sosiaalisen vastuun kysymyksiä tärkeinä ja käyvänsä niistä keskusteluja tavarantoimittajien kanssa.

Yritys ei kuitenkaan aseta sen tavarantoimittajille sosiaaliseen vastuuseen liittyviä vaatimuksia.

Muut Finnwatchin kyselyyn vastanneet valmistajat olivat Danone (Alpro-jäätelöt), Fazer (Fazer ja Yosa -tuotemerkit), Froneri Finland (Pingviini-jäätelöt), Kolme Kaveria, Oatly ja Valio.

Kyselyssä selvisi muun muassa, että Froneri Finlandin ja Valion vastuullisuusvalvonta ulottuu vain niiden ensimmäisen portaan tavarantoimittajiin.

Jymyn tavoin myöskään Kolme Kaveria ei aseta tavarantoimittajille minkäänlaisia sosiaaliseen vastuuseen liittyviä vaatimuksia.