Ajokaista suljettu Koulukatu 7:n kohdalla lähes kahden viikon ajan

Katualueelle ulottuva rakennustyö sulkee oikeanpuoleisen ajokaistan Koulukatu 7:n kohdalla, tiedottaa Turun tieliikennekeskus. Rakennustyömaa sijaitsee Koulukadulla Turun keskuspaloasemaa vastapäätä.

Päivittäinen työaika on kello 8.30–15.00. Työn on arvioitu kestävän 15.7. saakka. Paikalla on liikenneopasteet ja siellä liikkuu työkoneita liikenteen seassa.