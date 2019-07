Ruisrock rajoittaa kulkua Pukinsalmessa – ankkuroituminen ja edestakaisin ajelu kielletty

50. kertaa järjestettävä Ruisrock käynnistyy perjantaina. Festari aiheuttaa laajalti rajoituksia Kansanpuistossa ja ylipäätään Ruissalossa kulkuun. Muun muassa Fölin vesibussilla ei pääse Kansanpuistoon festivaalin rakennus- ja purkutöiden aikana. Festivaaliviikonloppuna vesibussi kuljettaa Ruisrockin VIP-vieraita.

Lounais-Suomen poliisi rajoittaa myös yksityistä vesiliikennettä Ruissalon edustalla festivaaliviikonloppuna.

Pukinsalmessa, Ruissalon Kansanpuiston edustalla ankkuroituminen merkityllä laivaväylällä tai sen ulkopuolella on kielletty. Rajoitus ylettää rantaan saakka ja koskee väylän molempia puolia. Vain Hirvensalon puolella olevan pursiseuran edustalla olevalla lahdella ankkuroituminen on sallittua.

Poliisi, Rajavartiosto ja festivaalin järjestyksenvalvojat valvovat myös ohi kulkevia huviveneilijöitä. Hetkellinen pysäyttäminen Ruisrockin läheisyyteen tai päämäärätön edestakaisin ajelu on kielletty. Rajoitus ylettyy Kansanpuiston laiturin kaupunginpuoleisesta reunasta Jänissaaren loiston tasalle asti.

Myös veneestä uimaan lähteminen on ehdottomasti kielletty rajoitusalueella.

Rajoitukset on määrätty satamajärjestyksen 33. pykälän mukaan ja kokoontumislain 20. pykälän mukaan. Vapaa-ajan viettoon käytettävien veneiden on vältettävä tarpeetonta liikkumista satama-alueella. Paattien on myös siirryttävä aina syrjään kauppa-alusten tieltä.

Määräykset on asetettu yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi suositun festarin houkutellessa paikalle runsaasti väkeä.

Rajoitukset tulevat voimaan perjantaina kello 12 ja jatkuvat sunnuntaille puoleen yöhön saakka.

