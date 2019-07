Lounaspaikka: Lounasta 1950-luvun tunnelmassa

Puutaloon sisään astuessa lattiaa peittävät räsymatot, lautalattia narahtaa kotoisasti ja ilmassa leijuu pullan tuoksu. Emännät hääräävät huivit päässä ruudullisissa esiliinoissaan ja tunnelma on kuin vanhan ajan mummolassa.

– Olemme halunneet pitää tunnelman täällä mahdollisimman autenttisena, yrittäjä Sini-Tuuli Vanhatalo kertoo.

Vanhatalo pyörittää yhdessä toisen yrittäjän, Eeva Ekroosin kanssa Kuralan kylämäen kahvila Omena ja Kanelia nyt viidettä kesää. Koska Kuralan kylämäessä eletään 1950-lukua, samaa linjaa jatketaan toki kahvilan puolellakin. Kahvila sijaitsee yhdessä kylämäen puurakennuksista, ja kahvilaan kuuluu yhteensä neljä huonetta, lasiveranta, keittiö sekä puoti, jossa myydään esimerkiksi erilaisia käsitöitä. Kahvilan kalusteet kuuluvat museon kokoelmiin, pöydillä on vanhoja pitsiliinoja ja maljakkoihin on kerätty kesäkukkia.

Pääosin Omenan ja Kanelin toiminta keskittyy kesäsesonkiin. Kahvila on avoinna joka tiistai ympäri vuoden, Kuralan kylämäen tapahtumien aikaan sekä tilauksesta, mutta kesällä se on avoinna tiistaista sunnuntaihin joka päivä. Myös lounasta on tarjolla kesällä joka päivä kello 11–14.

– Mutta aina kun olemme avoinna, täältä saa kyllä ruokaa, esimerkiksi uuniperuna-annoksia, Vanhatalo sanoo.

Jane Iltanen Lounasruuat ovat perinteisiä suomalaisia kotiruokia.

Teemaan sopivasti myös kahvilan ruoka noudattaa aikakauden linjaa. Lounaalla on tarjolla perinteistä kotiruokaa, joka on tehty alusta loppuun saakka itse. Ruuassa käytetään myös mahdollisimman paljon Kuralan omassa puutarhassa viljeltyjä tuotteita: perunat tulevat omasta pellosta ja esimerkiksi raparperiaikaan tarjolla on raparperipiirakkaa ja -mehua.

Lounas tarjoillaan kahvilassa annoksittain ja lounasvaihtoehtoja on päivittäin yksi. Erikoisruokavaliot kuitenkin otetaan kahvilassa huomioon ja myös lounasaikaan saa ruuaksi tilattua esimerkiksi salaatin tai uuniperuna-annoksen.

– Tarjolla on perusmakuja ja usein lounaalla on joko keittoa, jotain laatikkoa tai perunaa ja kastiketta. Tällä viikolla ruoka on ollut esimerkiksi kinkkukiusausta, kesäkeittoa sekä kermaista lohikeittoa, Vanhatalo sanoo.

Haastattelupäivänä lounaalla oli lihapullia ruskealla kermakastikkeella sekä uusia perunoita. Lisukkeena lautaselta löytyi porkkanaraastetta sekä mummonkurkkuja. Lihapullat ovat meheviä ja koko annos tuo makumuistoja omasta mummolasta.

Vanhatalo kertoo, että museovieraina käy kesän mittaan kaikenlaisia ihmisiä, niin lapsiperheitä, ryhmiä kuin pariskuntiakin. Yleisiä kävijöitä ovat myös isoäidit, jotka tulevat museoon lapsenlapsiensa kanssa muistelemaan ja kertomaan jälkipolville omasta lapsuudestaan.

– Koko museo on sellainen muistojen paikka ja haluamme, että kahvila ja ruuat täydentävät museokokemusta mahdollisimman hyvin, Vanhatalo toteaa.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.