Lounais-Suomessa siirrytään keskitettyyn lietteenkuljetukseen vuoteen 2026 mennessä

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on päättänyt vastaanottaa alueella syntyvät sako- ja umpikaivolietteet Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n lukuun. Selvitysten mukaan huomattava määrä lietettä päätyy vuosittain virallisten käsittelypaikkojen ulkopuolelle. Ympäristöön puhdistamattomana päätyvät lietteet lisäävät merkittävästi Itämeren ja lähivesistöjen ravinnekuormaa.

– Lisäksi päätettiin, että jätelain mukaiseen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirrytään vaiheittain vuosina 2021- 2026”, sanoo kuntien omistaman Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta tiedotteessa.

Suunnittelu- ja konsultointipalveluja tarjoava Sweco Oy laatii selvityksen, jossa tarkennetaan lietemääriä ja selvitetään, kuinka kuljetus ja käsittely voidaan järjestää. Keskitetyn viemäriverkoston ulkopuolisi kiinteistöjä on 17 kunnan alueella noin 45 000.

– Tarkoituksemme on selvittää kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvien sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto- ja hyödyntämisvaihtoehtoja. Tavoitteena on kattava vastaanottoverkosto ja, että lietteiden hyödyntäminen toteutetaan kustannustehokkaasti sekä kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Itämeren tilan ravinnekuorman pienentämiseksi asianmukainen lietehuolto on avainasemassa, Metsänranta kertoo.

Swecon selvitys on osa kokonaistilanteen kartoitusta ja optimaalisten urakka-alueiden suunnittelua. Kun kartoitus on valmis, alkaa kuljetusten kilpailutuksen suunnittelu. Ensimmäisen urakka-alueen tarjouspyyntö julkaistaan luultavasti kesällä 2020.

Kemiönsaaressa on ollut käytössä kunnan järjestämä lietteenkuljetus vuodesta 2013 lähtien. Keskitetyn lietteenkuljetuksen on tarkoitus alkaa kaikissa toimialueen kunnissa vuosina 2021–2026.