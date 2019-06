Viikon kuvat: Raadeltu poni, kallis tiedejäte ja pettymys nurmella

Jan Sundman, Salon Seudun Sanomat

PETOELÄIN RAATELI HEVOSET. Kun Roger Lumberg meni ruokkimaan hevosia Kuusjoella tiistaiaamuna, ponitallilla oli täyskaaos. Lumbergin mukaan petoeläin oli päässyt hevosten aitaukseen ja raadellut yhteensä neljää. – Varsat ovat päätynet parempiin suihin. Tässä on ollut susille seisova pöytä, Lumberg huokaa. Suurpetoyhdyshenkilön mukaan on mahdollista, että tekijä on ollut petoeläin. Jos haavat varmistuvat petoeläimen aiheuttamiksi, yhdyshenkilö pitää sutta todennäköisimpänä tekijänä. – Kuusjoen alueella liikkuu susia, ja niistä tehdään tasaisin väliajoin havaintoja.