Sinilevätilanne pysynyt Lounais-Suomessa maltillisena

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan sinilevätilanne on pysynyt rauhallisena Lounais-Suomen alueella. Viilennyt sää on hillinnyt sinileväkukintojen kasvua ja epävakaa tuuli on myös sekoittanut sinileväesiintymiä.

Merialueiden vakiohavaintopaikoilla sinilevähavainnot ovat olleet vähäisiä. Sinilevää on havaittu vähäisesti Korppoon Korpoströmissä, Paraisilla Nauvon Seilissä ja Rauman edustalla Otanlahdella. Lisäksi Vänön vakiohavaintopaikalla on havaittu hieman sinilevää vesipatsaassa.

Järvi-meriwikiin on puolestaan juhannuksena kirjattu kansalaishavaintona erittäin runsas sinilevähavainto Kemiönsaaren itäpuolelle Vardskadsuddenin Strömmaan, runsas sinilevähavainto Korppoon luoteispuolella Furuskäriin ja vähäinen sinilevähavainto Hirvensalon Jänissaareen, mutta muutoin sinilevätilanne merialueilla on rauhallinen.

Sisävesillä ei ole havittu sinilevää Varsinais-Suomen Ely-keskuksen havaintopaikalla yhtä havaintoa lukuun ottamatta. Salon Kiskon Kirkkojärven vakiohavaintopaikalla tehtiin runsas sinilevähavainto kuluneen viikon aikana. Järvi-meriwikiin on kirjattu myös vähäinen sinilevähavainto viereiseltä järveltä Salon Iso-Kiskolta.

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja ympäri Lounais-Suomea. Havainnot voi ilmoittaa puhelimitse numeroon 0295 022 530. Lisäksi Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista voi myös lähettäää näytteen analysoitavaksi Varsinais-Suomen Ely-keskukseen. Ennen levänäytteen lähettämistä pitää olla yhteydessä Ely-keskukseen puhelimitse soittamalla numeroon 0295 022 530.