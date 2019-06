Sähköpotkulaudat lisäävät huolta liikenteessä – harva perehtyy menopeliin riittävästi ennen ajoa

Sähköpotkulaudat saapuivat Turun katukuvaan toukokuussa, kun ruotsalaisen startup-yritys Voin punaiset menopelit rantautuivat Aurajoen rannalle.

Helsingissä on jo useita toimijoita, jotka vuokraavat sähköpotkulautoja yhteiskäyttöön. Lisäksi sähkökäyttöisillä potkulaudoilla kurvaillaan jo Tampereella.

Liikenneturvan tuoreen kyselyn mukaan suuri osa suomalaisista on huolissaan sähköpotkulautojen vaikutuksista liikenteen ennakointiin ja kävelyn turvallisuuteen. Siitäkin huolimatta uudet liikkumistavat saavat myös kiitosta.

Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa ja siihen vastasi yhteensä 1 082 suomalaista, joista autoilevia oli 78 prosenttia eli 849.

Yhteiskäyttöön tarkoitetut, esimerkiksi mobiilisovelluksen avulla käyttöön otettavat sähköpotkulaudat ovat vain lisänneet suosiotaan Suomeen saavuttuaan. Muualla Euroopassa on kuitenkin jo raportoitu tiheään sähköpotkulautojen eri ongelmista. Ruotsissa 27-vuotias mies menehtyi kolaroituaan sähköpotkulaudalla auton kanssa toukokuun lopulla. Ruotsin lisäksi Ranska on kaavaillut sähköpotkulautojen ainakin väliaikaista kieltämistä. Myös kotimaassa, erityisesti Helsingissä on kerrottu sähköpotkulautailijoiden saamista vammoista.

Liikenneturvan kyselytutkimuksesta selviää, että iso osa suomalaisista on huolissaan sähköpotkulautojen vaikutuksista liikenteen turvallisuuteen.

Yli kolme viidestä eli 63 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että uudet kulkutavat kuten sähköpotkulaudat vaikeuttavat liikenteen ennakointia. Lisäksi lähes sama määrä vastaajia koki, että sähköpotkulautojen kaltaiset liikkumisvälineet tekevät kävelystä turvattomamman tuntuista.

– Nopeuserot eri liikkujien välillä kasvavat helposti, kun yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä kuljetaan yhä useammalla eri tavalla. Riittävän alhainen nopeus ja muiden kulkijoiden huomioon ottaminen ovatkin erittäin tärkeitä asioita. Vuokrauskäytössä olevien laitteiden enimmäisnopeus on 25 kilometriä tunnissa, joten ne luetaan polkupyöriin rinnastettaviksi kevyiksi sähköajoneuvoiksi. Näin ollen niillä ei saa ajaa jalkakäytävillä, muistuttaa tutkimuspäällikkö Juha Valtonen Liikenneturvan tiedotteessa.

Suosituissa potkulaudoissa nähdään myös hyviä puolia. Lähes kolme viidestä, eli 59 prosenttia kyselyyn vastanneesta kiitteli sitä, että liikenteeseen tulee uusia liikkumismahdollisuuksia, kuten sähköpotkulautoja ja kaupunkipyöriä.

– On hienoa, että liikkumistapavaihtoehtoja on yhä enemmän. Jos ajaa ensi kertaa vieraalla kulkupelillä, kannattaa aluksi perehtyä laitteen toimintaan turvallisessa paikassa, jossa ei häiritse muuta liikennettä. Näin osaa varmasti esimerkiksi pysäyttää sähköpotkulaudan tarpeen vaatiessa. Lisäksi on syytä olla selvin päin ja muutenkin tarkkana, huomauttaa Valtonen.

Sähköpotkulautojen pysäköintiä keskusta-alueilla on kritisoitu laajalti. Sähköpotkulaudoilla ei ole kiinteitä asemia, vaan ne kerätään yleensä ilta-aikaan lataukseen ja palautetaan varhain aamuisin paikkoihin, joista käyttäjien on helppo ottaa ne käyttöönsä. Käyttäjiä ohjeistetaan pysäköimään potkulaudat ajelun jälkeen paikkaan, jossa ne eivät häiritse liikennettä ja josta seuraavan käyttäjän on helppo jatkaa eteenpäin.

– Sähköpotkulaudan jättäminen käytön jälkeen kulkuväylälle aiheuttaa ongelmia kaikille, mutta erityisesti näkövammaisille. Mihin tahansa laitetta ei siis voi jättää, vaan tässäkin pitää ottaa toiset liikkujat huomioon, Liikenneturvan Valtonen korostaa.