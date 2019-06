Kaukolämpötyö jatkuu Koulukadulla – torstaina yksi ajokaista pois käytöstä

Turussa on tehty kaukolämpötöitä Koulukadun kohdalla 13. kesäkuuta alkaen. Työ jatkuu torstai-iltapäivään asti.

Ennakkotiedoista poiketen oikeanpuoleinen ajokaista joudutaan sulkemaan myös päivällä. Kaista on pois käytöstä Eerikinkadun ja Yliopistonkadun välisellä alueella. Työmaan kohdalla on poikkeuksellisesti kolmenkympin nopeusrajoitus. Paikalla on lisäksi liikenneopasteet, ja työkoneita liikkuu muun liikenteen seassa.