Turussa tehdään päällystystöitä Satakunnantiellä torstaina ja perjantaina. Päällystystyöstä on haittaa Satakunnantiellä Lukkosepänkadun ja Kirvesmiehenkujan välisellä alueella.

Töitä tehdään kello aamuseitsemästä yöhön kello yhteen asti. Ajokaista joudutaan sulkemaan, ja paikalla on liikenteenohjaajat. Lisäksi työkoneita liikkuu muun liikenteen seassa, ja alueella on kolmenkympin nopeusrajoitus. Töistä on haittaa molemmista ajosuunnista ajettaessa.