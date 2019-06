Ravintola Kaskis säilytti luokkansa White Guidessa – turkulaisista ravintoloista kaksi tippui ja kaksi on uusia

Pohjoismaiden ravintolat paremmuusjärjestykseen laittava White Guide 2019–20 on julkaistu. Suomessa kärkipaikat menivät jälleen Helsinkiin, mutta turkulaisetkin ravintolat pärjäsivät hyvin.

Kulinaristien matkaoppaaseen on listattu lähes 400 yritystä Pohjoismaista. Ravintolat jaetaan neljään luokkaan, joista korkein on Global Masters Level. Muut tasot ovat järjestyksessä Masters Level, Very Fine Level sekä Fine Level. Eri tasoille pääsyyn vaikuttaa paitsi ruoan laatu, myös kokonaisvaltainen asiakaskokemus, palvelu ja omaleimaisuus. Oppaan kriitikoiden käynnit ravintoloihin tehdään anonyymisti, joten ravintolat eivät voi valmistautua kriitikon vierailuun.

Viiden Tähden mukaan Turusta oppaaseen pääsi Kaskiksen lisäksi Kakolanruusu sekä Kuori. Turun ravintolamaailman kruunua kantava Kaskis säilytti paikkansa luokassa Masters Level. Kaskiksen omistajien Kakolanruusu sekä kasvisruokaan keskittyvä Kuori löytyvät luokasta Fine Level. Edellisestä White Guidesta löytyneet Mami ja Smör eivät uuteen oppaaseen mahtuneet.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Suomen 33 parhaan ravintolan listauksessa Kaskis on 7., Kakolanruusu 25. ja Kuori 32.