Anderssonin Lehtitalosta taiteilijaresidenssi ja vierailukohde

Turun Hirvensalossa sijaitseva Life on a Leaf -rakennus eli Lehtitalo on vaihtanut omistajaa. Rakennuksen on ostanut voittoa tavoittelematon Life on a Leaf Oy Ab, jonka enemmistöomistaja on kaksikielinen Life on a Leaf ry rf. Yhdistyksen tarkoituksena on muuttaa rakennus yleishyödylliseen käyttöön.

Talosta tulee taiteilija- ja tutkijaresidenssi, kokouspaikka ja vierailukohde. Yhdistys huolehtii lisäksi Lehtitalon kunnossapidosta ja kohteen säilymisestä osana turkulaista kulttuuriperintöä.

Vuonna 2009 valmistuneen rakennuksen on suunnitellut turkulainen taiteilija ja kuvataiteen tohtori Jan-Erik Andersson yhdessä arkkitehti Erkki Pitkärannan kanssa. Talon myi palveluyritys SOL:n perustaja Liisa Joronen, jonka tuella Andersson talon rakensi. Tähän saakka Lehtitalo on ollut ensisijaisesti Anderssonin perheen koti.

Yhdistys on kutsunut Anderssonin ensimmäiseksi residenssiasukkaaksi. Hänen tehtävänään on kehittää yhdessä yhdistyksen kanssa toimintaohjelmaa.

Residenssin avoimeen hakuun siirrytään reilun parin vuoden päästä eli 2022.

Yhdistyksen mukaan määräajaksi valittavien taiteilijoiden tai tutkijoiden odotetaan toimivan taiteen ja tieteen sekä julkisen taiteen tai arkkitehtuurin yhdistelmien ideoijina.

Riitta Salmi Taiteilijaresidenssin ensimmäiseksi vieraaksi on kutsuttu rakennuksen suunnittelut Jan-Erik Andersson.

Rahoituksen talon ostamiseen yhdistys sai pääasiassa säätiöiltä ja Turun kaupungilta. Yhdistystä ovat tukeneet Koneen säätiö, Konstsamfundet, Svenska kulturfondenin investointisäätiö, Åbo Akademin säätiö, Anders Wiklöf sekä Rauno ja Anne Puolimatkan säätiö.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Turun kaupunki myönsi yhdistykselle viime vuoden toukokuussa 40 000 euron avustuksen.

Yhdistys on valmistellut rakennuksen ostamista syksystä 2017, jolloin se perustettiin. Turun Sanomat kertoi viime vuoden toukokuussa, että yhdistyksessä mukana oleva Koneen säätiön puheenjohtaja Hanna Nurminen sopi rakennuksen myyneen Liisa Jorosen kanssa kauppahinnaksi 500 000 euroa. Summan päälle tuli lisäksi 20 000 euron varainsiirtovero.

Jatkossa talossa järjestetään myös tieteitä ja taiteita yhdistäviä seminaareja ja think tank -tyyppisiä kokoontumisia. Yhdistys on sopinut Turun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa talon käytöstä tutkimusryhmien tai vastaavien kokouspaikkana.

Yhdistys aikoo kehittää taloa myös vierailukohteena. Yhdistys luonnehtii rakennusta kokonaistaideteokseksi, joka sisältää liki kahdenkymmenen taiteilijan töitä talon sisustuksessa ja rakenteissa.

Lue myös:

Jan-Erik Anderssonin tohtorinväitöstyöstä tulossa taiteilijakoti – kaupungilta 40 000 euron tuki