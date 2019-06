Kolumni: Kamerapeto irti onnettomuuspaikalla

Onni onnettomuudessa. Jouduin auto-onnettomuuteen aikana, jolloin puhelimien kamerat kykenivät tuottamaan lähinnä pikselimössöä. Ensimmäisenä paikalle rientänyt mies ei ottanut kuvia, vaan ilmoitti avun saapuvan pian. En tiedä, olisinko ymmärtänyt kieltää, jos hän olisi ottanut kameran esiin. Juuri onnettomuuteen joutunut voi olla sokissa. Joka puolelle sattuu tavalla jota ei voi ymmärtää, eikä maailmassa ole sillä hetkellä mitään muuta. Toisille käy niin pahasti, ettei enää satu.

Tänä päivänä kaikki on toisin. Olisin päätynyt useampaankin räpsäisyyn.

Kuvan ottamisen voi perustella itselleen monella tavalla. Todistusaineistoa, materiaalia lehdistölle, kavereille ihmeteltäväksi, kotona näytettäväksi, jaettavaksi verkon pimeillä kulmilla, muistutukseksi siitä, että itse on vielä elossa ja voi hyvin.

Minulla on oikeus! Joku vetoaa sananvapauteen. Suomessa jokaisella on oikeus levittää ja vastaanottaa tietoa kenenkään sitä ennakolta estämättä – myös kuvien avulla. Samalla unohtuu, että laki suojaa yksityisyyttämme ja kunniaamme. Ja pitää muistaa sekin, että ammattipelastajien on saatava työrauha. Jokainen sekunti voi ratkaista.

Onnettomuuspaikoilla pällistelevät kulkijat tuskin ovat mikään uusi ilmiö sinänsä. Jos vain hiukankin tilaa riittää, paikalle valuu yleisöä. Jo kouluikäisinä lähdimme pyörillä etsimään tulipalopaikkaa, kun taivaanrannassa kohosi savupatsas. Jokin siinä vetoaa, ja viranomaisia tarvitaan pitämään liian uteliaat loitolla. En ole varma, etteikö ikäviä tilanteita olisi muka haluttu kuvata ennen älypuhelinaikaa. Kameroita ei yksinkertaisesti ollut joka laukussa tai taskussa. Ei edes kovimpaan järjestelmäkamera- tai pokkaribuumin aikaan.

SPR on kampanjoinut tänä vuonna onnettomuuspaikkakuvaamista vastaan. Luin monia kampanjan kirvoittamia viestejä, ja joukossa on runsaasti uhrien läheisten mietteitä. Ei ole yllätys, miten kamera ensin, apu vasta sitten -toiminta tuomitaan itsekkääksi ja epäeettiseksi. Sanotaan, että elämme yksilönvapauden ja itsekeskeisyyden aikaa, mutta ainakin onnettomuustilanteessa jos missä pitäisi kerrankin osata astua toisen asemaan. Miltä tuntuisi, jos uhri olisi oma lapsi tai vanhempi? Haluatko todella olla se, joka vääntää veistä haavassa?

Simo Ahtee

Kirjoittaja on toimittaja.