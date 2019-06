Gallup: Oletko heittänyt jo talviturkin?

"Kuukausi sitten kävin uimassa Littoistenjärvessä saunaillan yhteydessä. Vesi oli noin 15-asteista. Sen jälkeen en ole käynyt uudestaan, mutta eiköhän pian tule mentyä. Pojat ovat myös käyneet jo uimassa."

Joonas Saralehto, lapset Kaarlo (vas.) ja Oila Saralehto,

Turku

Eero Saarikoski

"En ole. Vain poreammeessa on tänä kesänä tullut uitua. Lapsi on käynyt jo mamman mökillä uimassa, ja eiköhän sitä itsekin pian tule mentyä. Veteen voi mennä, kun se on 20-asteista."

Saija Varjonen ja tytär Vilma Varjonen,

Turku

Eero Saarikoski

"En ole vielä, mutta jossain kohtaa varmasti menen uimaan. Olen ainakin kerran kesässä käynyt uimassa. Olen vilukissa, joten veden täytyy olla ainakin 20-asteista."

Jaana Laine,

Turku