Lounaspaikka: Lounasta hyvällä fiiliksellä

Aivan Tyksin vieressä, Kiinamyllynkadulla sijaitseva ravintolatila koki toukokuussa pikaisen muodonmuutoksen, kun Splizzerian tilalla aloitti uusi Fiilis Café & Bistro. Yrittäjät Anna Saari ja Toni Aaltonen toimivat pari vuotta Splizzerian francising-yrittäjinä, kunnes tuli aika toteuttaa jotain ihan omaa.

– Olimme pohtineet jo pitkään oman ja omannäköisen paikan perustamista ja päätimme uskaltaa toteuttaa visiomme, Aaltonen sanoo.

Saari ja Aaltonen ovat suunnitelleet Fiiliksen sisustuksen itse. Sisällä on 30 asiakaspaikkaa ja ulkoterassilla lisätilaa. Vanhat pöydät ja pitkät penkit säästettiin, mutta ilme pantiin kokonaan uusiksi. Paikan punaisena lankana toimivat keltaiset tuolit, joiden väri toistuu myös menussa ja naulakoissa. Juomavalikoima on tuotu hauskasti esiin käyttämällä tyhjiä olutpulloja maljakoina pöydissä.

– Paikan remontti valmistui nopeasti, kun tiesimme, mitä haluamme. Keskiviikkona Splizzeria lopetti ja jo seuraavan viikon keskiviikkona vietimme Fiiliksen avajaisia. Halusimme luoda paikan, jossa haluamme itsekin olla ja viettää aikaa. Fiilis on kuin kutsuva olohuone, jonne on kiva tulla, Saari sanoo

Lennart Holmberg Lounas sisältää päivän keiton, salaattipöydän, leivän sekä kahvin tai teen ja pienen makean jälkiruuan. Torstaisin lounas on kokonaan vegaaninen ja tarjolla on aina muutenkin erikoisruokavaliovaihtoehtoja.

Asiakkaat ovat ottaneet kaupungin uuden olohuoneen nopeasti omakseen. Saari kertoo, että asiakkaat ovat kyselleet mahdollisuutta järjestää kirja- ja viinikerhoja tiloissa.

– Maanantaisin ja tiistaisin tapahtumarintamalla on hiljaisempaa, joten silloin järjestämme myös itse erilaisia tapahtumia, kuten vaatteidenvaihtoiltoja.

Fiilis on kaksikon yhteinen ravintola, jonka pyörittämisen päävastuu on Saarella. Aaltonen on päätoiminen urheiluhieroja ja personal trainer, joka antaa myös ravintovalmennusta. Työntekijöitä on seitsemän ja lisäksi kymmenen nuorta kuljettaa kesän ajan kahta jäätelöfillaria ympäri kaupunkia.

– On kiva päästä myös tätä kautta vaikuttamaan ihmisten ruokailutottumuksiin ja ohjata heitä monipuolisen ruuan pariin. Etenkin moni mies ajattelee, ettei lounassalaatti ole riittävän täyttävä, mutta oikeilla raaka-aineilla salaatista saa oikein ruokaisan. Lounaan jälkeen olon ei tarvitse olla väsynyt ja turvonnut, vaan kevyt ja ravittu, Aaltonen sanoo.

Fiiliksessä on arkisin tarjolla lounas, joka sisältää keiton, salaattibuffetin, talon leipää ja pienen makean jälkiruuan. Salaattibuffet sisältää vaihtelevasti esimerkiksi erilaisia salaatteja, juustoja ja hedelmiä. Päivittäin vaihtuvien keittojen listalta löytyy muun muassa kurpitsa-, parsakaali- ja kalakeittoa. Torstaisin lounas on kokonaan vegaaninen.

– Kesällä ihmiset haluavat syödä kevyttä ja raikasta, siksi meillä on ainakin kesän ajan lounaalla tarjolla keitto ja salaattipöytä. Keittoa on mennyt yllättävän paljon jopa hellepäivinä. Voi olla, että syksyllä lounaslistalle otetaan myös ruokaisampaa kotiruokaa, Saari sanoo.

Testipäivänä tarjolla oli kookos-hernekeittoa ja runsas salaattibuffet, jossa oli muun muassa erilaisia salaatti- ja pastapohjaisia salaatteja, täytettyjä herkkusieniä, oliiveja ja hedelmiä. Jälkiruuaksi oli marjapiirakkaa.

Salaattipöydän monipuolisesta valikoimasta tuli kasattua niin iso annos, että päätin ottaa keitosta vain maistiaisannoksen. Tämä harmitti myöhemmin, sillä kookos-hernekeitto oli niin taivaallisen hyvää, että olisin mieluusti täyttänyt vatsani sillä. Keitossa maistui ihanasti tuore herne ja ripaus chiliä, josta keitto sai mukavasti potkua. Jälkiruualle ja kahville ei tällä kertaa valitettavasti ollut enää tilaa.

Lounaan jälkeen annoksia saa tilattua listalta, josta löytyy muun muassa pitsaa, pastaa, tapaksia ja salaatteja. Pienille lapsille on tarjolla taaperon sormiruokalautanen. Kahvin kaveriksi vitriinistä voi valita pieniä suolaisia tai makeita herkkuja.

– Erityisesti graavilohiannokset ovat meidän bravuurimme, Saari sanoo.

Saari ja Aaltonen haluavat tarjota asiakkailleen sellaista, mitä ei saa joka paikasta. Fiilis myy ainoana paikkana Turussa lahtelaisen Bus Gelaton vegaanisia jäätelöitä. Olutvalikoimasta löytyy 16 eri olutta muun muassa Kakola Brewing Companylta, Vakka-Suomen panimolta ja Moose on the Loose Brewingilta.

– Olutvalikoimamme on laaja, mutta Fiilis ei ole kuitenkaan baari vaan bistro, jossa pääosaa näyttelee hyvä ruoka, Aaltonen sanoo.

Fiiliksen brunssi katetaan lauantaisin buffettiin, josta löytyy runsaasti tuoreita hedelmiä, aamulla paistettuja leipiä, salaatteja, kylmiä sekä lämpimiä lisukkeita, kahvia, teetä, tuoremehua ja maustettua vettä.

Fiiliksessä erikoisruokavaliot on otettu huomioon monipuolisesti. Ajatuksena on, että jokaiselle löytyy jotain.

– Asiakkaat ovatkin kiitelleet, että tänne voi tulla porukalla syömään, kun kaikki saavat mieluisaa syötävää. Aina kannattaa rohkeasti kysyä tiskiltä, jos ei löydä itselleen sopivaa ruokaa.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.