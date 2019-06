Varoitukset voimassa: tänä juhannuksena jäävät Turun seudun kokot polttamatta

Keskikesän juhlan kunniaksi monet suomalaiset suuntaavat vetten äärelle juhannusta viettämään. Pitkästä aikaa sääkin suosii juhannusjuhlijoita, kun aurinko porottaa jopa hellelukemissa valtaosassa maata.

Viime päivien kuumat ja kuivat kelit aiheuttavat kuitenkin sen, että metsä- ja ruohikkopalovaroitukset ovat voimassa suuressa osassa maata.

Varoitusten aikaan avotulen teko on ehdottomasti kielletty. Sen vuoksi muun muassa Vepsän saaren ja Ruissalon juhannuskokot jäävät tältä juhannusaatolta polttamatta. Pelastusviranomaiset ovat asettaneet varoituksen voimaan Varsinais-Suomessa lauantaiaamupäivään asti.

Myös juhannusherkkuja grillatessa tulee noudattaa äärimmäistä varovaisuutta. Vepsän ulkoilusaaressa viranomaiset ovat antaneet luvan yhden, paloturvallisen grillikatoksen käyttöön. Nuotioita ei saaristossa sytytellä.

Kertakäyttögrillit lasketaan myös avotuleksi kovan kipinöinti- ja leviämisvaaransa vuoksi. Kertakäyttögrillien käyttö luonnossa on ehdottomasti kielletty varoitusten ollessa voimassa.

Juhannuskokkoa ei saa sytyttää metsäpalovaroituksen aikana. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että metsäpalovaroitus on juhannuksena voimassa Varsinais-Suomen alueella. Voimassa olevat varoitukset löydät osoitteesta https://t.co/9FhpbCJ7I8 #vspelastus #juhannus #kokko pic.twitter.com/u8w1BWcmnG Mainos (Teksti jatkuu alla) June 19, 2019

Kaasu- ja pallogrillien käyttö on mahdollista varoitusten aikaan, mutta niidenkin käytössä tulee olla varovainen.

Grillaajan tulee varmistaa, ettei grillin lähellä tai yläpuolella ole mitään syttyvää. Grilli tulee asettaa syttymättömälle alustalle, josta myöskään kipinät eivät tuulen mukana pääse kulkeutumaan kuivaan maaperään. Pidä lapset ja lemmikit kaukana grillistä – makkarantuoksusta innostunut lemmikki kun kykenee helposti kaatamaan heppoisen pallogrillin.

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksia on voimassa koko eteläisen Suomen alueella. Varsinais-Suomessa on voimassa myös voimakkaan UV-säteilyn varoitus sekä hellevaroitus. Juhannusjuhlijoiden kannattaa näin ollen muistaa suojautua auringolta ahkerasti ja muistaa riittävä nesteytys. Lisäksi suuressa osassa maata on voimassa rajun ukonilman varoituksia ja merialueilla kovan tuulen varoituksia.

Minne päin Suomea suuntaatkin juhannuksen viettoon, kaikki voimassaolevat varoitukset voit tarkistaa Ilmatieteenlaitoksen sivuilta.