Teea Jokihaara

Torstaina aamuyhdeksältä Länsi-Suomen merivartioston johtokeskus sai satelliittihavainnon öljypäästöstä noin 40 kilometriä Utöstä lounaaseen. Paikassa sijaitsee Suomen Leijonan majakka.

Rajavartiolaitoksen valvontalentokone Dornier lähetettiin varmistamaan havainto, joka osoittautui noin 15 kilometriä pitkäksi ja alle kilometrin levyiseksi. Päästö on kevyttä mineraalipohjaista öljyä.

Paikalle hälytettiin Rajavartiolaitoksen vartiolaivat Turva, Tursas ja Uisko sekä Merivoimien öljyntorjunta-alus Halli.

Öljyntorjuntatoimenpiteet majakan alueella jatkuivat yön läpi. Ympäristövahingon torjunta jatkuu edelleen perjantaina merivartioston johdolla.

Perjantaiaamuun mennessä yhtenäinen öljylautta oli hajonnut ja haihtunut yön aikana. Ympäristöhaittaa öljystä toki on, mutta ihmisille päästöstä ei ole välitöntä vaaraa, sanoo Länsi-Suomen merivartioston komentajakapteeni Mikko Hirvi.

– Paikka on niin kaukana avomerellä. Valvontalentokone Dornierin summittaisen arvion mukaan öljyä on meressä noin 10­–40 kuutiota. Hirven mukaan määrä on iso verrattuna viime vuosina tapahtuneisiin päästöihin, mutta pienempi kuin mitä esimerkiksi onnettomuustilanteissa mereen valuisi.

Ottamatta kantaa kyseessä olevaan tapaukseen Hirvi sanoo, että tämäntyyppiset öljyvuodot johtuvat yleensä esimerkiksi laitevioista, tankkien pesemisestä, huolimattomuudesta tai vahingosta.

Öljypäästön ajelehtiminen saaristoon on toistaiseksi epätodennäköistä sekä onnistuneiden keräystoimenpiteiden että ajelehtimislaskelman perusteella. Tästä huolimatta Varsinais-Suomen pelastuslaitos ylläpitää edelleen valmiutta rantatorjuntaan.

Kuvassa näkyy öljynuotan operoimisen tehokkuus - perässä tuleva alus kerää öljyn hallitusti. Kuva @rajaheko valvontalentokoneesta. Näkyvillä myös itsenäisesti keräävä @Navyfi Halli pic.twitter.com/83dlGjD4xN Mainos (Teksti jatkuu alla) June 21, 2019

Länsi-Suomen merivartiosto on käynnistänyt tutkinnan päästön aiheuttajasta. Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Tursas pääsi ensimmäisenä pintayksikkönä kohteeseen alkuillasta, otti näytteet ja aloitti öljyn keräämisen.

Valvontalentokone Dornier on myös alueella ja muiden öljyä keräävien alusten on arvioitu saapuvan paikalle noin klo 22.00.

Tutkimuksissa on onnistuttu rajaamaan epäilty öljypäästön aiheuttaja muutamaan alukseen. Komentajakapteeni Mikko Hirvi ei kommentoi epäiltyjä tutkinnallisista syistä. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, ovatko epäillyt alukset kotimaisia vai ulkomaisia.

Tutkinta etenee tulevien viikkojen aikana muun muassa merestä ja eri aluksista otettujen öljynäytteiden vertailulla.

Öljyvahingosta on seuraamuksia sen aiheuttaneelle alukselle.

– Hallinnollinen öljynpäästömaksu kohdistuu aluksen varustamolle. Jos päästö on tahallinen, päästäjä on rikosoikeudellisessa vastuussa. Molempia näistä selvitämme, Hirvi sanoo.

Öljyntorjuntatöitä johtaa Länsi-Suomen merivartioston johtokeskus.

Paikalle hälytettyjen Rajavartiolaitoksen ja Merivoimien yksiköiden lisäksi yhteistyöviranomaisina mukana ovat Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Varsinais-Suomen Ely-keskus, Suomen Ympäristökeskus (SYKE) ja Ahvenanmaan pelastusviranomaiset.

Ulkomaan viranomaisia on pyydetty ottamaan näytteet aluksista, jotka saapuvat satamiin Suomen ulkopuolella ja ovat kulkeneet alueen läpi.