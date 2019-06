Sinilevähavainnot lisääntyneet – määrät pääosin vielä vähäisiä

Lounais-Suomessa on tehty juhannusviikolla Ely-keskuksen mukaan aiempaa enemmän sinilevähavaintoja. Havaintojen määrä on kasvanut sekä sisävesillä että merialueilla. Havaitut määrät ovat sen sijaan olleet suurimmaksi osaksi vähäisiä.

Ely-keskus kuitenkin muistuttaa, että tilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti esimerkiksi tuulen suunnan muuttuessa.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen vakiohavaintopaikoilla on tehty vähäisiä sinilevähavaintoja Korppoon Korpoströmissä, Paraisilla Nauvon Seilissä sekä Rauman edustalla Otanlahdella. Lisäksi sinilevää on havaittu kansalaishavaintoina viime viikonloppuna laajasti veteen sekoittuneena Gullkronan selällä. Myös Paraisten Dalskäristä on tehty ilmoitus runsaasta sinilevähavainnosta. Juhannusviikolla Nauvon Pärnäisissä on havaittu sinilevää sekoittuneena rantaveteen sekä Järvi-meriwikiin on kirjattu vähäinen sinilevähavainto Turun Latosaarelta. Ulkosaariston vakiohavaintopaikoilla ei ole sen sijaan vielä tehty sinilevähavaintoja.

Sisävesillä ei ole tehty viikon aikana sinilevähavaintoja Varsinais-Suomen Ely-keskuksen vakiohavaintopaikoilla. Kansalaishavaintona Järvi-meriwikiin on kirjattu vähäinen sinilevähavainto Pomarkun Valkjärvellä ja runsas sinilevähavainto Rauman Narvijärvellä. Lisäksi Varsinais-Suomen Ely-keskukselle on tehty kansalaishavaintona ilmoitus viikonloppuna Salon Iso-Kiskolta laajasta sinilevälautasta sekoittuneena veteen sekä alkuviikosta sinilevää on havaittu Pöytyän Elijärvellä.

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja ympäri Lounais-Suomea. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi Varsinais-Suomen Ely-keskukseen. Ennen levänäytteen lähettämisestä tulee olla yhteydessä Ely-keskukseen. Keskuksen puhelinnumero on 0295 022 530.