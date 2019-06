Äärimmäisen uhanalaisesta Itämeren pyöriäisestä kaivataan havaintoja

Mistä pyöriäisen tunnistaa?

Pyöriäisen tunnistaa parhaiten selän keskellä olevasta, matalasta, kolmiomaisesta evästä. Muodoltaan pyöriäinen on lyhyt ja pyöreähkö, sen pää on pieni ja siltä puuttuu monille delfiinilajeille ominainen kuono. Pyöriäinen on kooltaan pieni, noin 145-160 senttimetriä pitkä ja 50-60 kiloa painava. Useimmiten pyöriäinen sekoitetaan rannikkoalueillamme huomattavasti yleisempiin hylkeisiin (harmaahylkeeseen eli halliin ja itämerennorppaan).

Pyöriäishavainnoista raportointi onnistuu helpoiten ympäristöministeriön sivuilta löytyvän havainnointilomakkeen kautta. Sivuilta löytyvät myös tunnistusohjeet. Eläimestä kannattaa ottaa kuvia ja videoita, joiden avulla asiantuntijoiden on helpompi arvioida myös epävarmoja havaintoja.