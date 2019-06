Yksi loukkaantui henkilöauton ulosajossa Härkätiellä

Koskella Härkätiellä on tapahtunut yhden auton onnettomuus, jossa auto on pyörähtänyt katon kautta ympäri. Kuljettaja oli päässyt omin avuin ulos ajoneuvosta. Hänet on kuljetettu sairaalahoitoon. Toni Pyökäri Varsinais-Suomen pelastulaitokselta kertoo, että kuljettaja oli tajuissaan, mutta tiedossa ei ole, kuinka vakavasti hän loukkaantui.

Onnettomuuden syy ei ole Pyökärin tiedossa.

– Tie on mutkikas ja auto on mennyt katon kautta ympäri, joten kunnon vauriot on autoon tullut.