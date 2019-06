Jan Sundman, Salon Seudun Sanomat

FUTURISTINEN SÄHKÖMOOTTORIPYÖRÄ. Sähkömoottoripyörä RMK E2:n muodot ovat futuristisia. Kaasukahvan vaste on lineaarinen ja 320 newtonmetrin vääntö on käytössä heti lähdössä. – Tavoitteena on, että nollasta sataan päästään alle kolmeen sekuntiin, sanoo pyörän keksijä ja suunnittelija Teemu Saukkio (oik.). Onni-Matti Halkola (vas.) LINK Designista kehittää Salo IoT Campuksella Saukkion prototyypistä ensi vuonna sarjatuotantoon pääsevää myyntiversiota.