Turun Sanomat ilmestyy juhannuksena kahtena digilehtenä – Kesäkisa ja kesätehtävät käynnistyvät maanantaina

Veijo Hyvönen

Turun Sanomat ilmestyy huomenna perjantaina ja ylihuomenna lauantaina digitaalisina näköislehtinä, joihin on lukuoikeus kaikilla tilaajilla. Perjantain lehdessä selvitetään, miten torikauppa voi Turussa toriparkin rakentamisen aikana.

Lehdessä on myös juttua kotimaisen mansikan pääsatokauden käynnistymisestä, ysitien nelikaistaistamisesta ja jalkapalloilija Rasmus Schüllerin lukuharrastuksesta.

Lauantain lehdessä kerrotaan kyselytutkimuksesta, joka on selvittänyt Varsinais-Suomen hiljaiset, rauhalliset paikat.

Kuvakoosteessa muistellaan juhannuksia vuosina 1937–2017. Maailma-sivun lähtöjuttu on ilmastonmuutoksen ja massaturismin uhkaamasta Venetsiasta.

Kakkososiossa kerrotaan 50 vuotta sitten tehdystä ensimmäisestä kuulennosta ja 80-vuotiaan säveltäjä Heikki Sarmannon innosta luoda musiikkia. Koti-osio antaa vinkkejä, miten kukille voi tehdä lannoitepankin.

Kaikilla tilaajilla on lukuoikeus näköislehteen juhannuksena perjantaista sunnuntaihin. Näköislehti löytyy osoitteesta ts.fi/nakoislehti. Uusia uutisia on myös verkkolehdessä osoitteessa ts.fi.

Turun Sanomat ilmestyy paperilehtenä normaalisti jälleen maanantaina 24. kesäkuuta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Aikaisempina kesinä julkaistut lehden vanhat sivut saavat uuden ilmeen. Juhannuksen jälkeen Turun Sanomat julkaisee koosteita eri vuosikymmenten jutuista. Mukana on niin rikoksia ja onnettomuuksia kuin politiikkaa ja urheilua. Ajankuvasta kertovat monet ilmoitukset. Nykyään kaikki sen ajan jutut eivät olisi soveliaita.

Turussa on myös aina kannettu huolta niin kaupungin kauneudesta kuin Aurajoen kunnosta.

Maanantain lehdessä alkaa kesäkisa. Turun Sanomien palkitun graafikon Ante Johanssonin kuvittamasta palapelistä julkaistaan päivittäin kaksi tai kolme palaa, joista jokainen voi koota sadan palan palapelin. Maanantain lehdessä on myös pohjasivu helpottamaan palapelin kokoamista.

Palapeli on osa lehden kesätehtävät-sivua, josta riittää puuhaa jokaisen älynystyröille. Mukana on kakuroa, binairoa ja hidatoa sekä paljon muita, edellisiä tutumpia tehtäviä koko perheelle.

Kesätehtävät-sivu on lehdessä joka päivä heinäkuun loppuun saakka. Silloin on julkaistu myös palapelin kaikki sata palaa. Sen jälkeen on aikaa 20. elokuuta asti lähettää valmis palapeli Turun Sanomiin ja osallistua palkintojen arvontaan. Lisätietoja verkosta ts.fi/asiakaspalvelu.