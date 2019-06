Ahvenanmaan meriluontoa tutkitaan kameroin ja sukelluksin, tarkoitukseen 800 000 euron rahoitus

Åbo Akademin ympäristö- ja meribiologian laitos on saanut 800 000 euron rahoituksen Ahvenanmaan vedenalaisen luonnon kartoitukseen.

Nelivuotiseen hankkeeseen palkataan yksi tutkijatohtori ja yksi tohtorikoulutettava sekä kenttäapulaisia. Suurimmat hankerahoittajat ovat saksalainen Baltic Sea Conservation Foundation ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.

Eri lajien esiintymistä ja syvyysjakaumaa tutkitaan sukeltamalla ja vedenalaiskameralla kuvaamalla. Kenttätyön tukikohtana on Ahvenanmaan Finströmissä sijaitseva Husön biologinen asema.

Tavoitteena on kartoittaa Ahvenanmaan vedenalaisia ympäristöjä ja tuottaa taustatietoa muun muassa mereisen suojelualueverkoston kehittämiseksi. Hankekumppanina on Ahvenanmaan maakuntahallitus, joka on myös sitoutunut suojelemaan hankkeen aikana kartoitettavia arvokkaita merialueita.

Tärkeitä ympäristöjä ja lajeja ovat esimerkiksi rakkolevävyöhykkeet, meriajokasniityt, näkinpartaiset, punalevät ja sinisimpukkapohjat. Lajit ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja voivat kertoa myös veden laadusta.