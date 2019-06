Sdp luopuisi nykytyylin hulevesimaksusta

Huleton veronmaksu

"Ryhmä huomauttaa, että nykyjärjestelmä on epätasa-arvoinen, koska yksinasuva maksaa saman summan kuin isompi perhekunta.".



Jos yksin asuvalla on 1200 m2 kiinteistö joka kerää sadevettä joka pitää johtaa jonnekin, miten kiinteistön koko muuttuu jos sillä asuukin 5 hengen perhe, jonka siis pitäisi maksaa saman verran, kun kiinteistön koko on sama molemmissa tapauksissa?



Kyse ei ole veden kulutuksesta, vaan sen keräämisestä pinta-alalta, ja pinta-ala ei siis muutu henkilöluvun mukaan.



Eli pelkkää populismia tuo ehdotus. Toisaalta, koko hulevesimaksu on taas kerran näitä veroluonteisia pakkomaksuja, on varmaan suoraan ulosottokelpoinen myös, joten täysin kiinteistöveroon rinnastettava maksu. Ja miksi kiinteistöveroja peritäänkään...?



PS. Jos julistaa kiinteistöllä olevan talonsa linnaksi, ei siitä pidä kiinteistöveroa maksaman. Miten tämä julistus tehdään on tosin hiukan hämärän peitossa.

