Lounaspaikka: Georgialaista lounasta keskustassa

Pöytä kannetaan täyteen kippoja, kuppeja, ruukkuja ja lautasia. Yhdessä astiassa on lihapataa, toisessa papupataa, kolmannesta löytyy sianlihaa, neljännestä herkkusienipataa. Lisäksi tarjolla on salaatteja ja useampi erilainen tuore leipä.

Ollaan Turun uudessa, toukokuun puolivälissä avatussa georgialaisessa ravintola Rionissa. Ravintolan omistajapariskunta Sini Salminen ja Nika Nikuradze istahtavat pöytään ja näyttävät mallia, miten hatsapurileipä murretaan ja georgialaisia ruokia jaetaan pöytäseurueen kesken.

– En ole ikinä Georgiassa nähnyt, että kukaan tilaisi ravintolassa omaa annosta. Sen sijaan pöytään tilataan paljon erilaisia ruokia ja niitä sitten syödään koko seurueen kesken, Salminen kertoo.

Riitta Salmi Ravintola Rioni avautui Hansaan, Kristiinankadun puolelle toukokuun puolivälissä.

Salminen ja Nikuradze perustivat ensimmäisen ravintola Rionin Espooseen viime vuoden alussa. Espoossa ravintola on saanut hyvän vastaanoton, minkä takia pari uskalsi laajentaa nyt myös Turkuun.

– Mietimme myös muita paikkakuntia, mutta kuulimme, ettei Turussa ole vielä yhtään georgialaista ravintolaa, joten siksi ajattelimme, että tämä olisi hyvä paikka, Salminen kertoo.

Ravintolan georgialainen ruoka on autenttista, sillä Georgiasta kotoisin oleva Nikuradze toimii itse kokkina ja myös muu keittiöhenkilökunta on kotoisin Georgiasta.

Turun Rioni on avoinna sekä iltaisin että päivisin, jolloin arkisin on tarjolla lounasta. Nikuradze kertoo, että lounaalla toki Georgiassa ja varsinkin Suomessa moni haluaa tilata oman annoksen. Jakaminen on halutessaan silti helppoa, koska ruuat saapuvat pöytään aina tarjoiluastioissa ja lautaset erikseen.

Lounaslista on päivittäin sama, mutta vaihtoehtoina on seitsemää erilaista perinteistä georgialaista ruokaa. Jokaisen ruuan kanssa mukaan tulee myös salaatti sekä pala khachapuria, eli suomalaisittain hatsapurileipää. Hatsapurista on olemassa erilaisia versioita, riippuen siitä, mistä päin Georgiaa leipä on kotoisin. Lounaalla maistellut Imeruli khachapuri eli juustolla täytetty vehnäleipä ja Adrajuli khachapuri, joka päällisenä oli juustoa, kananmuna ja voita olivat molemmat suussa sulavan herkullisia.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Maistoimme myös muun muassa chashushulia, eli naudanlihapataa, joka oli kypsynyt uunissa mureaksi, sekä papupataa, eli lobiota sekä ratatouillemaista kasvispataa, ajapsandalia. Kaikissa ruuissa mausteet ja maut olivat kohdillaan. Yrttejä ja mausteita käytetään paljon, mutta ruuat eivät olleet kuitenkaan tulisia.

Georgialaisessa ruuassa käytetään paljon lihaa, mutta toisaalta kasvisruokiakin on saatavilla erilaisia.

– Georgia on ortodoksinen maa, ja siellä paastotaan paljon, esimerkiksi 40 päivää ennen pääsiäistä. Silloin ei syödä mitään eläinperäistä, minkä takia siellä on kehitetty paljon erilaisia vegaanisia ruokia, Salminen kuvaa.

Lounaalla saa vain pienen esikuvan siitä, mitä kaikkea georgialainen ruoka pitää sisällään. Salminen kannustaakin kokeilemaan seuraavaksi georgialaista supraa.

– Supraa ei voi suoraan suomentaa, se tarkoittaa ateriaa, sellaista, jossa pöytä kannetaan täyteen ruokia ja maistellaan kaikkea sekä nautitaan ruuasta yhdessä. Meilläkin on täällä saatavilla supra yli kuuden hengen seurueille, Salminen vinkkaa.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.