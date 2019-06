Kolumni: Voi sähköpotkulauta!

Niitä tuntuu olevan kaikkialla. Keskellä jalkakäytävää, nurmikoilla, siltojen alla, kotioven oven pielessä. Toukokuussa Turun katukuvaan ilmestyneet ruotsalaisen mikromobiiliyritys VOI:n sähkökäyttöiset potkulaudat lojuvat siellä täällä ympäri kaupunkia.

Ajatus on hyvä. 200 sähköpotkulautaa voi kuka tahansa täysi-ikäinen käyttää kertamaksua vastaan ja jättää käytön jälkeen seuraavan henkilön käyttöön. Kulkupelejä on kiitelty niiden näppäryydestä ja oivasta lisästä kaupungissa liikkumiseen.

Kivaltahan meno näyttää. Mutta tällaista järjestyksen ihmistä kaaos häiritsee. Minulle on opetettu, että tavarat siivotaan käytön jälkeen omalle paikalleen eikä jätetä lojumaan hujan hajan. Potkulautojen kohdalla ongelmana on se, ettei niille ole osoitettu paikkaa, jonne ne kuuluisi jättää.

En ole suinkaan ainoa, jota potkulautojen välinpitämätön parkkeeraus ärsyttää. Helsingissä samaiset potkulaudat otettiin käyttöön maaliskuussa ja niiden pysäköiminen keskelle jalkakäytäviä ja kulkuväyliä on nostattanut tunteita ja puhuttanut esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Moni on ollut huolissaan esimerkiksi näkövammaisten turvallisuudesta.

VOI Scooters -sähköpotkulaudat ovat käytössä jo 18 kaupungissa muun muassa Ruotsissa, Espanjassa, Portugalissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Ranskassa. Niiden kieltämistä on harkittu jo ainakin Ruotsissa ja Ranskassa.

Ruotsissa sähköpotkulaudat ovat tuottaneet ongelmia esimerkiksi Tukholmassa, jossa on otettu VOI:n jälkeen käyttöön myös muiden yritysten sähköpotkulautoja. Kaupunki on saanut valituksia siitä, että sähköpotkulaudat jätetään keskelle jalkakäytäviä, mikä voi johtaa onnettomuuksiin ja liikenneruuhkiin. Ruotsalaislehti Aftonbladet uutisoi maaliskuun alussa, että useita Malmön asukkaita on joutunut sairaalaan liikuttuaan sähköpotkulaudalla.

Pariisissa kaupunkilaisten hermot menivät alle vuodessa. Kaupunki uhkaa kieltää sähköpotkulaudat, jos niiden pysäköintiä ei saada kuriin. Toukokuussa potkulautayritykset allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan ne sitoutuvat edistämään potkulautojen vastuullista käyttöä. Pariisi haluaa, että potkulautoja pysäköidään vain sovituille paikoille, joita tulee kaupunkiin noin 2 500.

Turussakin olisi kenties syytä keskustella asiasta, ja sopia yhteisistä pelisäännöistä. Kieltoihin ja rajoituksiin tuskin on tarvetta, jos kaupunkilaiset oppivat käyttämään lautoja vastuullisesti. Myös firmoilla on vastuu huolehtia siitä, ettei haittaa synny.

Anu Välilä

Kirjoittaja on toimittaja.