Tutkimus: Lapsen ulosteen mikrobisto kertoo temperamentista

Kahden tai kolmen kuukauden ikäisen lapsen ulosteen mikrobistokoostumus on yhteydessä puolivuotiaana havaittaviin erilaisiin temperamenttipiirteisiin, kertoo Turun yliopiston tutkimus.

Tohtorikoulutettava, lääkäri Anna Aatsinki yliopiston FinnBrain-tutkimuksesta havaitsi 303 lapsen aineistoon perustuvassa kansainvälisessä julkaisussaan, että eri temperamenttipiirteillä on yhteyksiä sekä yksittäisiin bakteerisukuihin, mikrobiston monimuotoisuuteen että eri mikrobistotyyppeihin.

– Mielenkiintoista oli, että muun muassa Bifidobakteeri-suku, johon kuuluu useita maitohappobakteerilajeja, oli yhteydessä lapsen voimakkaampaan positiiviseen emotionaalisuuteen, Aatsinki kertoo yliopiston tiedotteessa.

Positiivinen emotionaalisuus tarkoittaa taipumusta kokea ja ilmaista iloa ja mielihyvää, ja se voi enteillä myöhempää ulospäinsuuntautuneisuutta.

Suolistomikrobiston suurempi monimuotoisuus oli yhteydessä vähäisempään negatiiviseen emotionaalisuuteen ja pelkoreagoivuuteen. Nämä voivat selittää ihmisen myöhempää masennusriskiä. Yhteys ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, vaan riippuu myös ympäristöstä.

Turun yliopiston FinnBrain-syntymäkohorttitutkimuksessa selvitetään ympäristön ja perimän vaikutusta lapsen kehitykseen. Mukana on yli 4 000 lapsiperhettä, joita seurataan raskausajasta pitkälle aikuisuuteen.

Ihmisen suolistomikrobiston koostumus voi olla yhteydessä erilaisiin sairauksiin, kuten Parkinsonin tautiin, masennukseen ja autismin kirjon häiriöihin, mutta vauvoista tutkimustietoa on vielä vähän.

Nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen laatuaan ja viittaa siihen, että käyttäytymisen normaalivaihtelun ja ulosteen mikrobiston koostumuksen välillä on yhteys. Tämä voi kertoa siitä, että suoli-aivoakselilla on toimintaa jo vauvaiässä.

Suoli-aivoakseli on toiminnallinen kokonaisuus, johon kuuluu suolistomikrobiston ja hermoston lisäksi immuuni- ja endokriininen järjestelmä.