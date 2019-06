Gallup: Mikä on parasta Turun kesässä?

"Parasta Turussa ovat kesällä jokiranta ja kirjasto sekä kirjaston sisäpiha, jossa on kivaa ohjelmaa kesän aikana. Kuljen joka päivä jokirantaa töihin ja se on aina yhtä ihanaa, kun voi polkea rauhassa ja ihastella maisemia.”

Tarja Rajala,

Turku

Jane Iltanen

”Liikun paljon lasten kanssa ja heidän suosikkipaikkojaan Turussa ovat etenkin Kuralan kylämäki, Seikkailupuisto ja Forum Marinum. Itse tykkään kovasti myös jokirannasta.”

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Maria Korpela,

Piispanristi

Jane Iltanen

”Jokiranta ja sen kahvilat, etenkin Café Art on aivan ihana. Parasta Turussa on kesäisin myös Ruissalo ja muut luontoalueet, joissa on kiva käydä.”

Taru Heikkinen,

Turku