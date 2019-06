Funikulaari yhä pois käytöstä – sisäaulassa yllättävä tarra

Piia Heikkinen

Funikulaari aiheutti paljon kohua jo ennen valmistumistaan, ja rinnehissi puhuttaa yhä. Ulkonäön sijasta nyt keskitytään hissin toimivuuteen. Hissi on kokenut alkutaipaleellaan monenlaisia ongelmia. Nyt hissi on seisonut paikoillaan Kakolanmäen yläosassa jo perjantaista lähtien. Hissillä on näkynyt välillä korjausmiehiä, mutta tänään sunnuntaina hissin luona näkyi alkuiltapäivästä lähinnä vain ihmetteleviä ihmisiä.

Funikulaarin sisäaulasta löytyy hissin korjaustöistä kertova tarra. Tarran mukaan hissi on toistaiseksi pois käytöstä eikä korjauksen aikana hissiä voi käyttää. Korjauksen loppumisaikaa ei ole lähdetty arvioimaan, mutta aloitusajaksi on merkitty 14. kesäkuuta 2009. Vaikka Turun toimintaa on joskus moitittu hitaaksi, niin kymmentä vuotta ei ole sentään jouduttu korjausta odottamaan.

Salla Tuomola Funikulaarin sisäaulassa tiedotetaan korjaustöistä.

Viimeksi funikulaari oli ongelmissa kuluvan viikon tiistaina, kun avausmekanismista petti sokkapultti. Hissiin ei jäänyt silloin ketään. Runsas viikko sitten perjantaina hissi jumiutui rinteeseen, ja asiakkaat poistuivat laitteen sisältä tikkaita pitkin.

Funikulaari otettiin käyttöön tämän vuoden toukokuun lopulla.

Eero Saarikoski Funikulaari löytyy Kakolanmäeltä.

