Lintu keskeytti hävittäjän lennon Turun ilmailunäytöksessä

Marika Anttila

Hawk-hävittäjä joutui keskeyttämään lentonäytöksensä moottoriin osuneen linnun vuoksi lauantaina iltapäivällä Turku Airshow -ilmailutapahtumassa.

Lintu osui moottoriin jo heti koneen nousuvaiheessa. Lentäjä ei aloittanut näytöstä vaan laskeutui turvallisesti takaisin Turun lentokentälle. Pelastuslaitos sai hälytyksen tapahtuneesta kello 15.26.

– Moottoriin osunut lintu ei vaikuttanut koneen toimintaan. Kaikki meni hyvin ja kone laskeutui normaalisti. Kone säilyi ehjänä, mutta lintu ei, päivystävä palomestari Jukka Hänninen sanoo.

Hänninen kertoo, että normaalin käytännön mukaisesti lentäjä ilmoittaa moottoriin osuneesta linnusta lennonjohtoon. Lennonjohto tekee hälytyksen hätäkeskukseen ja pelastuslaitos valmistautuu vaaratilanteeseen.

Hännisen mukaan lentokoneiden vaaratilanteisiin varaudutaan pelastuslaitoksella melko usein. Vaaratilanteisiin varaudutaan myös esimerkiksi silloin jos joku moottoreista sammuu ja kone joutuu laskeutumaan vähemmillä moottoreilla.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Ei nyt ihan päivittäin per kenttä, mutta ei se mitään epänormaaliakaan ole.

Pelastuslaitos päivystää Turun lentoasemalla koko tapahtuman ajan.

– Yksiköitä on paikalla ja valmiutta on nostettu. Siellä on paljon ihmisiä paikalla jolloin onnettomuuksien todennäköisyys kasvaa.

Reilu vuosi sitten Jas-hävittäjä syöksyi maahan Etelä-Ruotsissa törmättyään suurten lintujen parveen. Lentäjä pelastautui koneesta heittoistuimella.

Lue myös: Hävittäjälentäjä törmäsi lintuparveen – hävittäjä syöksyi maahan Etelä-Ruotsissa