Jopa 10-vuotiaat turkulaislapset käyttävät nuuskaa – liikuntaseurat mukaan ehkäisytyöhön

Turussa ja koko maakunnan alueella on selviä merkkejä nuuskankäytön yleistymisestä alaikäisten keskuudessa. Hyvinvointialan viranomaisten tietoon on tullut, että jopa 10-vuotiaat lapset käyttävät nuuskaa alueella.

Varsinais-Suomessa ongelma on tunnistettu ja nuorten nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisyyn aiotaan puuttua.

Nuuskasta on tullut selkeä ongelma terveysviranomaisille, kun yhä nuoremmat altistuvat terveyshaitoille nuuskan käytön myötä. Nuoria käyttöön houkuttelevat muun muassa tuotteiden helppo saatavuus sekä tiedonpuute ja kaveripiirin asenteet.

Kaupunki on ottanut järeät aseet käyttöön alaikäisten nikotiinituotteiden käytön ehkäisyssä. Liikuntalautakunta on lisännyt avustusperiaatteisiinsa ehdon, että lasten ja nuorten liikuntaan liittyvien avustusten myöntämisen edellytyksenä on seuran sitoutuminen tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn.

Seurat saavat koulutusta asiaan liittyen ensi syksynä. Ehto tulee voimaan vuoden 2020 avustuksissa.

Varsinaissuomalaisille nuorille ja heidän lähiaikuisilleen on tarjolla monipuolista ja osallistavaa toimintaa myös Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Turun ammattikorkeakoulun NIKO – Terveydenedistäminen nuorten arjessa -projektin kautta.

Projektin ensisijaisena tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää nuorten nikotiinituotteiden käyttöä ja kehittää nuorten pariin jalkautuvaa monipuolista terveyttä edistävää toimintaa.