Toriparkin työmaalla tehtiin yötöitä – Turun Sanomat selvitti, mistä oli kyse

Samuel Nyroos

Toriparkin työmaata viime yönä noin kello 1.50 netistä Torilivestä tarkkaillut Turun Sanomien lukija hämmästyi. Kuvassa näkyi puominosturin pää ja muutama työmies.

Kello 2.16 kuvissa näytti taas rauhalliselta, lukija kertoo.

Turun Sanomat selvitti, mitä ihmettä työmaalla puuhattiin yömyöhään.

Vastaava työnjohtaja Pasi Mäkinen Skanska Oy:stä kertoo, että kyseessä oli väliaikaisen vesijohdon liitostyöt.

– Tämä on ihan normaali käytäntö. Vedenkulutus on öisin pienintä ja liikennettä on vähän. Työmailla näitä joudutaan aina silloin tällöin tekemään, Mäkinen sanoo.

Mäkisen mukaan kyseinen työ ei aiheuttanut vesikatkoksia toria ympäröiviin rakennuksiin.

Työmaan tapahtumia voi seurata reaaliaikaisesti osoitteesta https://torilive.fi.