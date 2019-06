Turun kaupunki etsii Pansion kuntosalille uutta vetäjää

Turun kaupunki etsii kilpailutusmenettelyllä palveluntuottajaa Pansion kuntosalille. Tällä hetkellä toimintaa pyörittää turkulainen urheiluseura TuTo.

Pansio on yksi kaupungin erityistä tukea tarvitsevista asuinalueista syrjäytymisen ennaltaehkäisemisen näkökulmasta. Turun liikuntapalvelukeskuksen mukaan kilpailutuksen tavoitteena on saada alueelle innostava ja aktivoiva toimija, jonka avulla voidaan turvata alueen asukkaiden harjoittelumahdollisuudet kuntosalilla.

– Tuton sopimus on päättymässä elokuun lopussa ja nyt kilpailutetaan sen takia, että kaikilla palveluntarjoajilla olisi tasavertainen mahdollisuus osallistua toiminnan pyörittämiseen, liikuntapalveluvastaava Johanna Friman kertoo.

Kilpailutusmenettelyn tavoitteena on myös kävijämäärän merkittävä kasvu alueella, jossa ei ole muita kuntosaleja. Tällä hetkellä osoitteessa Pernontie 16 sijaitsevalla salilla on 500 käyttäjää kuukaudessa.

Kaupunki vaatii uudelta palveluntuottajalta, että kuntosalia pidetään avoinna miehitettynä vähintään kahdeksan kuukautta vuodessa. Kuntosalin on oltava auki vähintään 20 tuntia viikossa, ja viikoittaisia aukiolopäiviä on oltava ainakin neljä. Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen Kimmoke- ja Seniorirannekkeen sekä Mihi-passin käyttäjien on voitava käyttää salia maksutta. Muun hinnaston palveluntuottaja saa määritellä vapaasti ja pitää palveluiden myymisestä kertyvät tulot.

Kuntosalin koko pukuhuoneineen on 383 neliötä. Välineistöön ja laitteistoon kuuluvat tavallisimmat paino-pakkalaitteet, vapaat painot ja lämmittelylaitteet. Liikuntapalvelut vastaa tilan ja laitteiden kunnossapidosta ja tilojen ylläpitosiivouksesta sekä niistä syntyvistä kustannuksista.

Uuden palveluntarjoajan henkilökunnan on oltava perehtynyt laitteiden oikeaoppiseen käyttämiseen ja osattava ohjeistaa asiakkaita niiden käytössä. Palvelun pääkielen on oltava suomi.

Aiheesta kiinnostuneet pääsevät tutustumaan saliin keskiviikkona keskiviikkona 19. kesäkuuta kello 9–11 ja tiistaina 25. kesäkuuta kello 12–14.