Peukku ylös – Förillä voi viikonloppuna näkyä liftauskilpailuun osallistujia

Tulevana viikonloppuna liftataan kilpaa Helsingistä kohti salaista erämajaa Pohjois-Suomessa. Startti on perjantaina. Osallistujille on tarjolla kymmeniä rasteja pitkin maata, ja heidän pitää valita tietty määrä tietyn tasoisia rasteja matkan varrelta. Rasteja on myös Varsinais-Suomessa kaupunkilautta Förillä ja Korppoon säätutkan luona. Förin rasti antaa 75 pistettä, ja Korppoossa asti käyminen 100 pistettä.

Kilpailun järjestäjien mukaan mukana on noin sata osallistujaa, ja kisaa käydään pareittain. He ovat muun muassa opiskelijoita, pariskuntia, äiti-poika -joukkueita tai kuusikymppisiä liftaamiseen nostalgisesti suhtautuvia. Osallistujat taltioivat suorituksiaan tehtävärasteilla ja tunnelmiaan sosiaalisen median kanaviin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kilpailijat, sukulaiset, ystävät ja satunnaiset kuskit voivat seurata matkaa GPS-seurantajärjestelmän avulla.

Järjestäjien mukaan tarkoitus on levittää peukalokyytimatkustamisen iloa ja rikkoa yhteiskuntakuplia. Liftatessa tutustuu järjestäjien mukaan erilaisiin ihmisiin, ja samalla saattavat ennakkoluulot lieventyä ja luottamus kanssaihmisiin kasvaa.

Hitchball 4000 -kilpailun rastikartta: