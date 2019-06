Merikeskuksen pop up -näyttelyssä pääsee kurkkaamaan luotoa pinnan alta ja ideoimaan uutta merikeskusta

Forum Marinumin näyttelyiden rinnalle rakennettavan merikeskuksen ideointiin on mahdollista osallistua Kruunumakasiinin vintille avattavassa pop up -näyttelyssä. Näyttely pitää sisällään 20 toiminnallista pistettä, joissa esitellään merellisyyden eri puolia. Samalla kävijöiltä kerätään ajatuksia tulevan merikeskuksen sisällöstä. Merikeskuksen rakentaminen on osa merellisen Turun kehittämisen hanketta.

Vintillä pääsee esimerkiksi nautiskelemaan kallioluodolle ja kurkkaamaan virtuaalisesti Dalskärin luotoa sekä pinnalta että pinnan alta.

Näyttelyyn tulee myös Seilin Saaristomeren tutkimuskeskuksen punkki- ja silakkatutkimuspiste sekä valokuvanäyttely Turunmaan saaristosta. Yksi Turun kaupungin hankkeista on kehittää Turkua merikaupunkina.

Merikeskus pop up -näyttely Forum Marinumissa Kruunumakasiinin vintillä 14.6.–4.8. Näyttely on avoinna joka päivä kello 12–17 ja sinne on vapaa pääsy.