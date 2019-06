Telakkarannan uusiin koteihin luvassa runsaasti paikkoja sähköautoille

Skanskan Turun Telakkarantaan rakennuttaman uuden asunto-osakeyhtiön on määrä valmistua loppuvuodesta 2020. Rakennustyöt alkavat kesän jälkeen.

Osoitteeseen Eerik Pommerilaisen ranta 12 rakennettavan As. Oy Turun Kutterin valttikortti on rakennuttajan mukaan näkymät suoraan vastapäätä joen toisella puolella sijaitsevaan Turun linnaan.

Moderneissa kodeissa on huomioitu sähköautojen yleistyminen tulevaisuudessa. Yhtiöllä on yhteensä 27 autopaikkaa, joista 17 on varustettu sähköauton latauslaitteistolla. Autopaikoista 24 sijaitsee pihakannen alla olevassa maanpäällisessä autohallissa. Loput kolme autopaikkaa sijaitsevat viereisellä tontilla ja tulevat käyttöön myöhemmin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Turun Kutteri on kolmesta vierekkäisestä talosta keskimmäinen. Asunnoissa on useita mukavuuksia, kuten vesikiertoinen lattialämmitys, viilentävä puhallinpatteri, lasitetut parvekkeet sekä ovipuhelinjärjestelmä puhe- ja kuvayhteydellä.

Uuden talon ympäristötehokkuutta parantavat katolle asennettavat aurinkopaneelit – rakennuksen energialuokka onkin A eli paras mahdollinen.

Taloon tulee 34 asuntoa. Huoneistojen koot vaihtelevat yksiöistä kolmioihin.