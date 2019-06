Viikonlopun järjestelmäpäivitys sotki osan ykköstien infotauluista – tunneleiden ohjeistuksia on syytä noudattaa

Näin sitä vanhakin oppii

Mulla on ollut luurissani kyseinen sovellus jo aikoja, mutta ei hajuakaan siitä, että siinä on myös tällaisia yhteystietoja.



Vieläkin tärkeämpi tieto tuli Hesarista viikko-toista sitten. Nimittäin se, että sovellukseen pitää antaa oma puhelinnumero ennen ensimmäistä hätäsoittoa. Sen koki mies, joka kairalla ollessaan sai aivoinfarktin, eikä saanut sitä syötettyä.



No, sittenpä uskalsin avata appin ja kuinka ollakaan, numeroahan se kysyi. Helppo nakki täysissä sielun ja ruumiin voimissa, mutta voi jäädä tekemättä ellei korvien väli toimi.



Häkestä valitetaan tasaisin väliajoin aiheettomista hätäpuheluista. Oikein - mutta se ainakin omalta kohdaltani (ja luultavasti muutaman muunkin) on johtanut siihen, että olen varonut koskemastakaan kyseiseen appiin.

Silloin kun appi julkaistiin, en muista nähneeni mitään ohjeita edelläolevista.



Olisikohan syytä valistaa asiasta valtakunnallisesti?

