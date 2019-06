Rkp radoista kahta mieltä – uusi kansanedustaja ja piirin puheenjohtaja kannattavat sekä Tunnin junaa että Rantaradan kunnostusta, uusi ministeri ei

RKP vastustanut aina tunnin rataa

RKP:n kanta ei sinänsä ole muuttunut koskaan. Ovat kovin systemaattisesti vastustaneet Varsinais-suomalaisten nopeaa pääsyä nykyiseen pääkaupunkiin.



Tunninjunan suunnitellu oli hyvässä vauhdissa 1970 luvulla kunnes 1977 RKP pääsi hallitukseen ja projekti lakkautettiin.



2000 luvulla hanketta yritettiin käynnistää mutta ratahanke ei luonnollisesti edistynyt koska Tunnin juna ei mene tärkeän Raaseporin äänestysalueen läpi. Mm. TS kirjoitti sen ajan RKP:n ympäristöministeri Enestamin kannasta https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/1074001247/Enestam+torjuu+Elsaradan ELSA rata on yhtäkuin nykyinen tunnin juna.



Projekti pääsi jatkumaan Sipilän hallituksessa 2016 heti kun RKP oli oppositiossa. Esisuunnittelu eteni viittä vaille hankeyhtiön perustamiseen, mutta viime metreillä hallitus tiputti ratakiskot kädestään ja lähti vaalilomille.



Koska historia osoittaa selkeän trendin, näköpiirissä on, että hanke laitetaan jäihin niin pitkäksi aikaa kun RKP on hallituksessa.



