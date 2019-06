Tapani Iivanainen

Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on lahjoittanut Turun yliopistolle 500 000 euroa uuden professuurin perustamiseen. Lääketieteelliseen tiedekuntaan perustettava lääketieteellisen tekniikan professuuri huomioi sekä lääketieteen että tekniikan alojen kasvavan osaamisen. Lahjoitusprofessuurin sopimus on viisivuotinen.

Lääketieteellisen tekniikan professori osallistuu lääkärien, hammaslääkärien, terveystieteen ja biolääketieteen maisterien perus- ja jatkokoulutukseen. Professuurin tarkoitus on myös lisätä yhteistyötä lääketieteellisen sekä luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntien välillä.

– Tehtävään etsitään mahdollisimman hyvä osaaja, kertoo yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Lääketieteellisen tekniikan alalla kehitetään muun muassa lääketieteellisiä laitteita ja terveydenhuollon tietotekniikkaa. Lääketieteellisen tiedekunnan dekaanin Pentti Huovisen mukaan alan asiantuntemuksella on jo nyt suuri tarve useissa koulutusohjelmissa. Hän myös arvelee, että osaamista tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Sakari Alhopuro on samoilla linjoilla.

– Lääketieteellinen tekniikka on alana kehittynyt valtavasti sitten oman lääkärikoulutukseni. Tulevaisuuden terveydenhuollon ammattilaisille onkin suuresti hyötyä oppia lääketieteellisen tekniikan uusista sovelluksista ja niiden käyttömahdollisuuksista, Alhopuro kertoo yliopiston tiedotteessa.

Kyseessä on kuudes Alhopuron lahjoittama professuuri. Lisäksi Alhopuro on tukenut yliopistoa muissa hankkeissa.

– Alhopuro on yliopiston suurin yksittäinen lahjoittaja. Huomionarvoista on, että hän on tehnyt lahjoituksia useille eri tieteenaloille, Väänänen sanoo.

Alhopuron yhteistyö yliopiston kanssa alkoi 2010-luvun alussa puutiaistutkimuksen tukemisella. Viime vuoden kesäkuussa Alhopuro lahjoitti 1,5 miljoonaa euroa kolmen professuurin perustamiseen. Professuureista yksi keskittyi subarktiseen ekologiaan, toinen Saaristomereen ja kolmas luonnon monimuotoisuuteen.

Alhopuro opiskeli aikoinaan itsekin Turun yliopistossa, josta hän valmistui lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1973. Tohtorintutkintonsa hän suoritti Helsingin yliopistossa.