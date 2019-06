Väitös: Verisuonileikkauspotilaan uniapnea kasvattaa sydäninfarktin ja kuoleman riskiä

Milla Granlund

Lääketieteen lisensiaatti Karri Utriainen on tutkinut väitöskirjassaan leikkaushoitoa vaativan valtimokovettumataudin ja uniapnean yhteyttä.

Uniapnea todettiin kuudella seitsemästä tutkimukseen osallistuneesta nivustason alapuolista verisuonileikkausta odottaneesta potilaasta.

Perinteisesti uniapneasta puhuttaessa tarkoitetaan obstruktiivista uniapneaa, joka johtuu ylähengitysteiden ahtautumisesta. Uniapnean harvinaisempi muoto on sentraalinen uniapnea, jossa hengityskatkoksia syntyy siksi, että keskushermostosta ei tule hengityslihaksistolle käskyä. Obstruktiivisessa uniapneassa taas hengitysyrityksiä on, mutta ilma ei kulje.

– Uniapneasta puhuttaessa ymmärretään se yleensä obstruktiivisena uniapneaoireyhtymänä, joka tyypillisesti esiintyy enemmän tai vähemmän liikapainoisilla. Siihen liittyy oireena päiväväsymys ja nukahtelutaipumus. Vaikeaa valtimotautia sairastavilla potilailla uniapnea on erilainen. Se on hyvin vähäoireinen tai oireeton siitäkin huolimatta, että uniapnea voi olla vaikeusasteeltaan vaikea ja hengityskatkoksia on kymmeniä tuntia kohden yössä. Potilas ei kuitenkaan valita päiväväsymystä, kuvailee Utriainen uniapneaa.

Utriaisen mukaan valtimotautipotilaat eivät ole tyypillisesti ylipainoisia.

– Ylipainoisiakin on, mutta selvän ylipainon osuus on yhden kuudesosan luokkaa tässä aineistossa. Potilaat ovat keskimääräisesti lievästi ylipainoisia ja painoindeksi on keskimäärin 26 luokkaa. Valtimotautipotilailla uniapnea on viime kädessä ylähengitysteiden ahtautumisesta johtuvaa. Se ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, sillä taudin syntymekanismi tässä potilasryhmässä on epäselvä. Valtimotautipotilailla sentraalisten uniapneaepisodien osuus on noin 20 prosenttia, kun taas uniapneaoireyhtymässä näiden osuus on muutaman prosentin luokkaa, Utriainen kertoo.

Leikkaushoitoa vaativa valtimokovettumatauti on alaraajojen valtimotaudin vaikein muoto. Leikkaushoitoa harkitaan, jos konservatiivisella hoidolla ei saavuteta tuloksia ja oireet, kuten katkokävely, rajoittavat elämää. Konservatiivista hoitoa ovat verenpainetaudin, kolesterolin ja verensokerin hoito, tupakoinnin lopettaminen ja tärkeimpänä liikuntaharjoitukset. Ennen leikkaushoitoa myös selvitetään, onko potilas soveltuva pallolaajennushoitoon tai muuhun vähemmän kajoavaan hoitoon.

Uniapneatauti on hyvin tiedostettu riskitekijä sydän- ja verisuonisairauksille, mutta ennen Utriaisen tutkimuksen aloittamista ei ole ymmärretty, kuinka suuri tekijä uniapnea on nyt tutkitussa potilasryhmässä. Saadut tutkimustulokset muuttavat potilaiden hoidon ennustettavuutta.

– Uniapnea on potilasryhmässä niin yleinen, että tässäkin tutkimuksessa se löytyi kuudelta seitsemästä ja se näyttää yleistyvän sitä mukaa, kun valtimotauti vaikeutuu. Valtimotautipotilailla uniapnea on yleensä niin oireeton ja piilevä, että sitä ei tule kliinisten oireiden perusteella epäillyksi. Nyt tehdyssä tutkimuksessa uniapnea oli merkittävin tekijä kuolleisuudessa yhdessä aiemmin tiedossa olevan sepelvaltimotaudin kanssa, summaa Utriainen tutkimustuloksia.

Leikkauksen jälkeiseen uniapnean hoitoon Utriaisella ei ole vastausta.

– Tutkimusnäytön mukaan vaikean uniapnean hoito parantaa ennustetta. Kyseessä on siis ylipainehengityshoito eli CPAP-hoito, jossa käytetään ilmaa puhaltavaa hengitysmaskilaitetta. Tästä ei kuitenkaan ole saatu varmentavia tuloksia kontrolloiduissa, satunnaistetuissa tutkimusasetelmissa. Tämä saattaa johtua siitä, että CPAP-laitteen käyttö on ollut liian vähäistä, alle neljä tuntia per yö. Toinen syy saattaa olla, että kyseessä on luonteeltaan erilainen tauti ja on epäselvää, onko kyseessä vaikeaan valtimotautiin liittyvä rinnakkainen ilmiö, joka saattaa osittain jopa johtua valtimotaudista. Ei ole lainkaan selvää, voidaanko näiden potilaiden ennustetta parantaa uniapneaa hoitamalla samoin kuin klassista uniapneaa sairastavilla, Utriainen toteaa.

Utriaisen tiedossa ei ole, että leikkauksen jälkeisen hoidon tutkimuksia olisi käynnissä.

– On ilmeinen tarve sille, että hoitoa tulee selvittää tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä tiedossani ei ole konkreettisia tutkimussuunnitelmia asian selvittämiseksi, Utriainen kertoo.

Karri Utriaisen väitöskirja tarkastetaan Turun yliopistossa perjantaina 14.6.