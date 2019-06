Naantalin Kylpylä palkittiin matkailualan kansainvälisessä World Travel Awards -gaalassa Suomen parhaana hotellina 2019. Samassa Finland’s Leading Hotel 2019 -kategoriassa kilpailivat myös Hotel Kämp, Klaus K, Hilton Helsinki Strand, Radisson Blue Seaside Hotel ja SnowVillage.

– Palkintogaalassa saamamme tunnustus on merkki vahvasta brändistämme. Voitto tuntuu erityisen hienolta myös siksi, että kisa ratkaistaan yleisöäänin. Äänensä antavat sekä yksittäiset matkailijat että alan ammattilaiset, iloitsee Naantalin Kylpylän myynti- ja markkinointijohtaja Joni Hakkarainen tiedotteessa.

Hakkarainen kertoo, että voittoa juhlistetaan kylpylässä kakkukahveilla.

– Voittojuhlille ei näin kesäsesongin kynnyksellä juuri jää aikaa, mutta totta kai äänestäjien kiittäminen kakkukahvein kuulu asiaan. Torille emme sentään lähde - voittokahvit katetaan Kylpylällä torstaina 13. kesäkuuta kello 14–16, Hakkarainen vinkkaa.

Naantalin Kylpylässä on viimeisen reilun vuoden aikana tehty uudistuksia. Kaikki huoneet on remontoitu ja uutena huonetyyppinä on otettu käyttöön Loft-huoneet. Kesäkuussa valmistuvat vielä uudistetut presidentinsviitit. Hotellin uusi kuntokeskus avautui viime tammikuussa. Uudistusten yhteydessä päivitettiin myös Naantalin Kylpylän visuaalinen ilme ja verkkosivustot.

World Travel Awards perustettiin 1993 matkailualan parhaimmiston esiin nostamiseksi ja palkitsemiseksi. Nykyään se tunnetaan alan arvostetuimpana tunnustuksena. Kilpasarjoja on useita aina lentoyhtiöistä hotelleihin ja matkanjärjestäjiin, joille äänensä antavat sekä yksittäiset matkailijat että alan ammattilaiset.

Naantalin Kylpylä on osa Sunborn Saga Oy:tä. Yritykseen kuuluvat Naantalin Kylpylä ja Ruissalon Kylpylä ravintoloineen, Kuntoutuskeskus Ruissalo sekä ravintolat Naantalin Kaivohuone ja Snickari Naantalissa.